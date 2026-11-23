Qua công tác đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Lê Minh Dương (sinh năm 2009, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Lê Minh Dương tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, Dương đã mua hai lọ tinh dầu từ một đối tượng tên Nam để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, các đối tượng sử dụng tinh dầu này trộn với thảo mộc khô, đóng thành từng túi nhỏ nhằm bán cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Thủ đoạn này không chỉ góp phần đưa các chất ma túy ra thị trường mà còn khiến những sản phẩm chứa ma túy có hình thức tương tự thảo mộc thông thường, gây khó khăn trong việc nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo những người trẻ tuổi, nhất là thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, tò mò tìm mua và sử dụng.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong mẫu tinh dầu thu giữ có chứa các chất ma túy MDMB-INACA, MDMB-4en-PINACA và 5F-MDMB-PINACA. Đối với một số mẫu thảo mộc khô, cơ quan chức năng cũng phát hiện chất ma túy MDMB-INACA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Minh Dương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Do bị can là người chưa thành niên tại thời điểm thực hiện hành vi, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra, xử lý độc lập theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng mạng xã hội để giao dịch, mua bán các chất ma túy dưới dạng tinh dầu và thảo mộc khô.

Những sản phẩm được quảng cáo với hình thức bắt mắt, tên gọi khó nhận biết hoặc không công khai thành phần có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với người tiêu dùng, nhất là giới trẻ.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua, sử dụng, vận chuyển hoặc cất giữ các loại tinh dầu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thành phần. Mỗi người cần tỉnh táo trước những lời mời chào, quảng cáo trên mạng xã hội, không vì tò mò, lợi ích trước mắt hay sự rủ rê của bạn bè mà vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục con em; nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy cũng như nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy.

Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý.