Trốn thuế hơn nửa tỷ đồng để cạnh tranh giá rẻ, một quản lý siêu thị ở Phú Thọ bị khởi tố

Trước đó, Công an xã Thanh Sơn phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hàng và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại Siêu thị Hưng Thịnh, có địa chỉ tại thôn Nhang Quê, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Thị Hiển tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2025 đến hết tháng 12/2025, nhằm cạnh tranh về giá bán hàng hóa với các cửa hàng khác, Hiển đã bán hàng cho một số cá nhân là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không ghi chép các giao dịch vào sổ sách kế toán của công ty và không kê khai thuế theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa không được kê khai thuế là 6.656.133.529 đồng.

Theo kết quả giám định về thuế của Thuế tỉnh Phú Thọ, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bị trốn là 534.812.852 đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiển đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.