Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng của Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Đức đã thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức, nhằm quảng bá hoạt động đào tạo. Các video thu hút đông đảo người theo dõi, chủ yếu là những người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025, sau đó làm Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Đức thu tiền từ khách hàng thông qua 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, số tiền thu được không được kê khai đầy đủ, bị bỏ ngoài sổ sách, dẫn đến việc không kê khai, nộp thuế theo quy định với tổng số tiền giao dịch hơn 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông về hoạt động kinh doanh khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại trong vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tại số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; gặp Điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0934529130 để được hướng dẫn, giải quyết.