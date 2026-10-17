Trộn sơn vào thức ăn trẻ mầm non, chủ trường mầm non lĩnh án tù chung thân

Tại một trường mẫu giáo ở Trung Quốc, nhân viên đã thêm sơn chứa chì vào thức ăn để cải thiện vẻ ngoài của bữa ăn. Ảnh: SCMP.

Chủ một trường mầm non tư thục tại Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân sau khi hơn 200 trẻ em bị nhiễm độc chì do nhân viên sử dụng sơn trang trí để làm đẹp thức ăn trong bữa ăn tại trường. Vụ việc trở thành một trong những bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong gần hai thập kỷ.

Hôm 16/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã tuyên án 6 người vì hành vi sản xuất hoặc buôn bán thực phẩm độc hại.

Lý Huệ Phương (Li Huifang), chủ trường mầm non Bồi Tâm (Peixin) tại thành phố Thiên Thủy, bị tuyên phạt tù chung thân và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đồng). Chu Cảnh Lâm (Zhu Jinglin), hiệu trưởng nhà trường, lĩnh án 15 năm tù và bị phạt tiền 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng).

Bốn nhân viên nhà bếp gồm Ngưu Ái Viên (Niu Aiyuan), Văn Nhã Phương (Wen Yafang), Hà Tự Hà (He Xuxia) và An Xuân Linh (An Chunling) bị phạt từ 6 đến 8 năm tù, đồng thời phải nộp tiền phạt.

Sơn trang trí bị trộn vào thức ăn của trẻ

Vụ bê bối bị phanh phui vào tháng 7 năm ngoái, khi hơn 200 trẻ em được phát hiện có dấu hiệu nhiễm độc chì.

Cảnh sát khi đó cho biết các nhân viên nhà bếp đã mua sơn trang trí qua mạng, sau khi được hiệu trưởng Chu Cảnh Lâm và chủ trường Lý Huệ Phương đồng ý. Họ pha loãng sơn rồi trộn vào thức ăn của trẻ.

Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận loại sơn này có chứa chì, dù trên bao bì đã ghi rõ sản phẩm không an toàn để tiêu thụ.

Trong tổng số 251 trẻ theo học tại trường mầm non Bồi Tâm, có 233 em được xác định có nồng độ chì trong máu bất thường. Kết quả xét nghiệm của 18 em còn lại nằm trong giới hạn bình thường.

Các mẫu thức ăn lấy từ trường được phát hiện chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao gấp hơn 2.000 lần giới hạn an toàn quốc gia.

Đây là một trong những vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhất liên quan đến trẻ em tại Trung Quốc trong nhiều năm, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc.

Một số người so sánh vụ việc với bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008. Khi đó, các nhà cung cấp đã trộn melamine – hóa chất dùng trong sản xuất nhựa – vào sữa bột nhằm làm tăng giả tạo hàm lượng protein. Khoảng 300.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng với vi phạm an toàn thực phẩm

Hôm 17/10, Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận định vụ bê bối mới nhất đã “giáng đòn mạnh vào các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm”. Tờ báo đồng thời nhấn mạnh lập trường “không khoan nhượng” đối với mọi hành vi gây tổn hại sức khỏe cộng đồng.

Bài xã luận cho rằng cơ quan chức năng không được bỏ qua bất kỳ vụ việc nào tương tự, đồng thời cần giáng những đòn trừng phạt nghiêm khắc đối với tất cả những người chịu trách nhiệm về các vi phạm an toàn.

“Chỉ khi khiến cái giá phải trả cho hành vi phạm tội cao đến mức không ai muốn đánh đổi, chúng ta mới có thể ngăn chặn hành vi sai trái, buộc doanh nghiệp tôn trọng quy định và giữ vững giới hạn tối thiểu về đạo đức”, bài viết nêu.

Đầu tuần này, Ủy ban Chính pháp Trung ương – cơ quan cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách giám sát các lĩnh vực chính trị, pháp luật và an ninh – cũng tuyên bố những hành vi bất hợp pháp đe dọa an toàn thực phẩm cần bị “trừng phạt nghiêm khắc”.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi tập trung xử lý những lĩnh vực được công chúng đặc biệt quan tâm, trong đó có thực phẩm phục vụ tại trường học, cùng các vấn đề liên quan đến rau củ và trái cây.