Trốn phố lên Tà Xùa: Những chuyến 'chữa lành' giữa biển mây của giới trẻ

Nếu trước đây những chuyến du lịch của người trẻ thường gắn với các thành phố du lịch, khu vui chơi hay những điểm check-in đông đúc, thì hiện nay, nhiều người có xu hướng tìm đến thiên nhiên. Những địa danh vùng cao như Tà Xùa (Sơn La), Cao Bằng, Hà Giang (Tuyên Quang)… được lựa chọn không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác yên tĩnh, tách biệt với nhịp sống thường ngày.

Với nhiều người, một chuyến đi không nhất thiết phải có lịch trình dày đặc. Họ có thể dành thời gian ngắm núi, đi bộ, uống cà phê, ngồi trước hiên homestay hoặc đơn giản là nhìn mây trôi qua những dãy núi.

Tà Xùa có lợi thế riêng nhờ địa hình núi cao và biển mây được xem là một trong những trải nghiệm đặc trưng của vùng đất này. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, từ các điểm cao, du khách có thể nhìn thấy những lớp mây trắng trải rộng dưới thung lũng, đặc biệt vào sáng sớm.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Tà Xùa trở thành điểm đến quen thuộc với nhóm du khách trẻ, nhất là những người chỉ có vài ngày nghỉ.

Từ chuyến đi một mình đến những lần trở lại

Nguyễn Thu Hường, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, từng đến Tà Xùa trong một thời điểm bản thân chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Thay vì tìm một người đồng hành, Hường quyết định thử đi một mình. “Lúc đó mình khá stress và muốn đi đâu đó để thay đổi không khí. Mình chọn Tà Xùa và quyết định đi một mình, chủ yếu vì muốn có khoảng thời gian riêng”, Hường chia sẻ.

Biển mây Tà Xùa bồng bềnh trong nắng sớm.

Chuyến đi đầu tiên khiến cô ấn tượng với cảnh sắc và không khí ở vùng núi. Đặc biệt, khoảnh khắc đứng trước biển mây khiến Hường nhận ra chuyến đi không chỉ đơn thuần là một lần thay đổi địa điểm.

“Trước khi đi mình cũng chỉ nghĩ lên đó để ngắm cảnh, săn mây. Nhưng khi thực sự đứng giữa không gian núi rừng, mình thấy đầu óc nhẹ hơn rất nhiều. Không phải mọi vấn đề đều biến mất, nhưng mình có thời gian tạm gác chúng sang một bên”. Sau lần đầu tiên, Hường tiếp tục trở lại Tà Xùa nhiều lần. Có chuyến đi cùng bạn bè, có chuyến vẫn lựa chọn đi một mình. Mỗi lần trở lại, cô lại có thêm những trải nghiệm và những mối quan hệ mới.

Điều Hường không ngờ là từ những chuyến đi ấy, cô quen thêm nhiều người có cùng sở thích. Những người từng gặp nhau trong các chuyến săn mây, tại homestay hay trên cung đường Tà Xùa dần trở thành bạn bè. “Từ một chuyến đi một mình, mình lại quen được nhiều người. Có những người sau đó vẫn giữ liên lạc và rủ nhau đi những chuyến khác. Vì thế, mình cứ có cảm giác muốn quay lại Tà Xùa”, Hường nói.

Biển mây - sức hút của Tà Xùa

Theo Lê Việt Anh, người chuyên tổ chức các tour ngắn ngày đến Tà Xùa, phần lớn khách hàng của anh là những người trẻ, thường lựa chọn hành trình khoảng hai ngày một đêm. “Khách chọn Tà Xùa trước hết vì biển mây. Nhiều bạn muốn một lần được trực tiếp ngắm cảnh mây phủ dưới núi, nhất là vào sáng sớm. Ngoài ra, Tà Xùa không quá xa Hà Nội nên phù hợp với những chuyến đi cuối tuần”, Việt Anh cho biết. Theo anh, nhóm khách đi Tà Xùa cũng khá đa dạng. Có những nhóm bạn đi cùng nhau, các cặp đôi, nhưng cũng có người đăng ký tour một mình rồi ghép đoàn.

“Có những bạn ban đầu đi một mình vì không tìm được người đi cùng hoặc đơn giản là muốn trải nghiệm một chuyến đi riêng. Nhưng khi tham gia tour, các bạn vẫn có cơ hội làm quen với những người khác trong đoàn”, Việt Anh nói. Thời điểm được nhiều du khách quan tâm thường là những tháng có điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc săn mây. Tuy nhiên, theo Việt Anh, biển mây không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng theo lịch. Nhiệt độ, độ ẩm, mưa và gió đều ảnh hưởng đến khả năng hình thành biển mây. “Khách thường hỏi rất kỹ về khả năng săn được mây trước khi đặt tour. Nhưng mình cũng phải nói rõ là không thể đảm bảo 100%, vì đây là yếu tố thời tiết”, Việt Anh chia sẻ.

Tà Xùa cũng không hoàn toàn vắng khách vào những giai đoạn thấp điểm. Khi không đặt mục tiêu săn mây, một số du khách vẫn lựa chọn đến đây để nghỉ ngơi, ngắm cảnh, trải nghiệm cuộc sống vùng cao hoặc đơn giản là đổi không khí.

Khi “chữa lành” trở thành một cách đi

Tà Xùa không phải nơi có thể giải quyết những áp lực trong cuộc sống, nhưng với nhiều người trẻ, vài ngày rời khỏi thành phố cũng đủ tạo ra một khoảng nghỉ cần thiết.

Chiếc "view" ăn sáng "triệu đô".

Ở đó, họ có thể thức dậy sớm để chờ mây, đi trên những cung đường quanh núi, trò chuyện với những người xa lạ hoặc dành thời gian một mình mà không bị cuốn vào công việc và những thông báo liên tục từ điện thoại.

Chuyến đi Tà Xùa không khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn, nhưng giúp du khách có thêm những khoảng thời gian để nhìn lại bản thân. Có lẽ đó cũng là lý do những điểm đến thiên nhiên như Tà Xùa ngày càng được người trẻ quan tâm. Họ không nhất thiết tìm kiếm một nơi để trốn chạy cuộc sống, mà chỉ cần một khoảng thời gian đủ xa phố thị để nghỉ ngơi, kết nối với thiên nhiên và trở về với nhịp sống thường ngày trong trạng thái cân bằng hơn.