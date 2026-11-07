Trọn nghĩa tri ân, đón liệt sĩ về đất Mẹ

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với hàng nghìn, hàng vạn người con đất Việt lên đường bảo vệ non sông, khi vừa tròn 18 tuổi, thanh niên Bàn Hữu Hưng, sinh năm 1946, quê ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nay là xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai) đã tình nguyện nhập ngũ. Năm 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, người chiến sĩ ấy đã anh dũng hy sinh trên chiến trường.

Suốt hơn nửa thế kỷ, hài cốt liệt sĩ Bàn Hữu Hưng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Nhiều năm qua, thân nhân liệt sĩ Bàn Hữu Hưng luôn đau đáu nguyện vọng đưa hài cốt người thân trở về quê nhà để tiện chăm nom phần mộ. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của gia đình, vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã tổ chức đưa 4 hài cốt liệt sĩ quê Lào Cai đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn trở về quê hương, trong số đó có hài cốt liệt sĩ Bàn Hữu Hưng. Sau bao năm xa cách, người chiến sĩ năm xưa đã được trở về mảnh đất quê hương yêu dấu.

Trước đó, năm 2025, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã phối hợp với thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nhung, sinh năm 1952 (quê ở xã Gia Phú, Lào Cai) từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh về an nghỉ tại quê nhà.

Tháng 6/1974, với nhiệt huyết tuổi trẻ, chàng trai trẻ Hoàng Xuân Nhung đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, anh dũng chiến đấu trên chiến trường. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tháng 3/1978, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí đã hy sinh. Sau nhiều năm xa quê, hài cốt liệt sĩ Hoàng Xuân Nhung đã được Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng và gia đình đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường. Hành trình trở về quê hương trọn vẹn nghĩa tình, phần nào xoa dịu nỗi mong ngóng, chờ đợi suốt nhiều năm của những người thân liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Việc tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ quê Lào Cai đang an nghỉ tại các nghĩa trang phía Nam trở về quê nhà là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng và thân nhân liệt sĩ khảo sát vị trí an táng, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết. Từng công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm các yêu cầu pháp lý, đồng thời giữ gìn sự trang nghiêm, thành kính đối với liệt sĩ”.

Trên chuyến xe xuôi về phương Nam, những cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai mái tóc đã bạc trắng, cùng đại diện gia đình liệt sĩ đến các nghĩa trang, thắp nén hương thơm, dâng hoa, dâng lễ kính viếng anh linh những người đã khuất. Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi bông hoa được đặt lên phần mộ là nghĩa tình tri ân đến những đồng đội đã nằm lại chiến trường. Bên cạnh thực hiện các quy định pháp lý, hội cũng chu đáo tiến hành những nghi thức tâm linh theo phong tục truyền thống, thể hiện sự tôn kính đối với người đã hy sinh.

Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương kéo dài nhiều ngày, vượt hàng nghìn kilomet từ các nghĩa trang phía Nam về Lào Cai. Mặc dù, đường xa, thời tiết bất lợi khiến nhiều hội viên tuổi cao bị ảnh hưởng sức khỏe, thế nhưng, bằng trách nhiệm và tình cảm đồng đội, mọi người đều nỗ lực để chuyến đi được chu toàn nhất. Với người lính Trường Sơn, những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu, cùng “chia ngọt sẻ bùi” qua bao gian khổ, sâu nặng nghĩa tình là ký ức không thể nào quên. Bởi vậy, việc đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Được biết, toàn bộ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ được cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đóng góp, chi trả. Nguồn kinh phí hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định hiện hành được bàn giao cho thân nhân. Sự chủ động, trách nhiệm của tổ chức hội đã góp phần giúp các gia đình liệt sĩ sớm thực hiện được tâm nguyện đưa người thân trở về quê hương.

Từ năm 2024 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đã phối hợp đưa 33 hài cốt liệt sĩ đang an nghỉ tại các nghĩa trang phía Nam trở về quê nhà. Sau khi đưa hài cốt các liệt sĩ về Lào Cai, hội phối hợp bàn giao cho thân nhân và chính quyền địa phương để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo đúng quy định. Sau bao năm tháng chờ đợi, những người con của quê hương nay đã được trở về nằm trong vòng đất Mẹ, được gia đình, quê hương chăm nom, tưởng nhớ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và nghĩa tình, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đang góp phần nối dài mạch nguồn tri ân, giáo dục lòng biết ơn cho thế hệ trẻ, để mỗi hành trình trở về với đất Mẹ của các Anh hùng liệt sĩ ngày càng trọn vẹn, đong đầy yêu thương.