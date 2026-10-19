Trộn màu vẽ vào thức ăn khiến hơn 200 trẻ ngộ độc, chủ trường lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), ngày 16/10 tuyên Lý Tuệ Phương án chung thân về tội sản xuất, bán thực phẩm độc hại, đồng thời tịch thu 500.000 nhân dân tệ tài sản cá nhân.

Trường mẫu giáo Bồi Tâm ở Thiên Thủy, Trung Quốc. Ảnh: Sky News

Chu Kính Lâm, hiệu trưởng điều hành trường Bồi Tâm ở thành phố Thiên Thủy, bị phạt 15 năm tù và 300.000 nhân dân tệ. Bốn nhân viên nhà bếp nhận mức án từ 6 đến 8 năm tù.

Theo tòa, các bị cáo đã đưa nguyên liệu độc hại, không phải thực phẩm vào thức ăn phục vụ trẻ và cán bộ, nhân viên nhà trường, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc được phát hiện hồi tháng 7/2025, sau khi nhiều trẻ theo học tại trường có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Báo cáo điều tra ban đầu xác định bà Phương (chủ trường) và bà Lâm đồng ý cho nhân viên nhà bếp mua màu vẽ trên mạng, pha loãng rồi sử dụng khi chế biến một số món ăn, dù bao bì ghi rõ sản phẩm không ăn được.

Hai mẫu thức ăn lưu tại trường bị phát hiện chứa chì gồm bánh hấp táo đỏ ba màu dùng trong bữa sáng và bánh ngô cuộn xúc xích dùng trong bữa tối.

Hàm lượng chì trong hai mẫu lần lượt là 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, trong khi giới hạn theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc là 0,5 mg/kg.

Hình ảnh được Sky News công bố cho thấy nhân viên nhà bếp đưa bột màu vào quá trình chế biến thức ăn. Nhà chức trách xác định trường sử dụng loại nguyên liệu này để món ăn có màu sắc bắt mắt hơn.

Kết quả xét nghiệm ban đầu ghi nhận 233 trong tổng số 251 trẻ của trường có nồng độ chì trong máu bất thường.

Báo cáo điều tra cấp tỉnh ngày 20/7/2025 sau đó cập nhật con số lên 247 trẻ, gồm 14 trường hợp được phát hiện thêm qua xét nghiệm lại.

Trẻ được xét nghiệm tại ba trường mầm non có liên quan là Vị Bắc, Từ Ái và Mông Địch Ái đều có kết quả chì trong máu bình thường.