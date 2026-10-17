Trộm xe tại công ty bị truy tố

Theo cáo trạng, Đạt là công nhân Công ty K. (phường Bình Phước). Do thiếu tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định trộm xe máy tại bãi giữ xe của công ty. Từ ngày 13-11 đến 27-11-2025, Đạt đã trộm 2 xe máy với sự giúp sức của Việt.

Cụ thể, ngày 9-11-2025, Đạt mượn áo khoác của Việt mặc, sau đó ra bãi giữ xe, đấu nối dây nguồn để nổ máy và dùng thẻ xe nhặt được trước đó lấy trộm xe máy của công nhân, đem bán được 6 triệu đồng. Đến ngày 25-11-2025, Đạt tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để trộm xe, bán được 4,5 triệu đồng. Việt giúp Đạt bằng cách cho mượn áo khoác và báo tin về động tĩnh trong công ty để Đạt thực hiện hành vi.

Sau đó, Đạt bị phát hiện, bắt giữ. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.