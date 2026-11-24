Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Vang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vang Văn Đức tại CQĐT khai nhận hành vi phạm tội của mình (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 11/11, một gia đình trên địa bàn xã Hùng Chân trình báo bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng với tổng khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Tang vật trong vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương triển khai các biện pháp rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng.

Trộm vàng của người dân rồi mang sang tỉnh khác tiêu thụ

Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm vàng

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi hình ảnh thu thập được cho thấy kẻ gây án đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt, không để lộ đặc điểm nhận dạng.

Đáng chú ý, đối tượng lựa chọn các tuyến đường đồi núi để đột nhập và tẩu thoát, tránh sự phát hiện của hệ thống camera an ninh.

Tiền mặt thu giữ được trong vụ án (ảnh Công an cung cấp)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Vang Văn Đức là người thực hiện vụ trộm.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Đức đã rời khỏi địa phương. Các tổ công tác được triển khai tại nhiều địa bàn để truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Sau thời gian truy xét, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Số trang sức bạc trong vụ trộm (ảnh Công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy toàn bộ tài sản cất trong két sắt.

Sau đó, đối tượng mang số tài sản trộm cắp được về chôn giấu trong vườn nhà mình rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản để trao trả cho gia đình bị hại.