Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, do nợ nần nên Vương Chí Tôn đã trộm tài sản của cơ quan, lợi dụng nhiệm vụ là kế toán, Tôn đã 10 lần trộm cắp tài sản với tổng trị giá ước tính khoảng 4.278.773.522 đồng.

Đối tượng Vương Chí Tôn - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi lấy được tài sản, Vương Chí Tôn đã bán lại cho người khác, thu về hơn 151 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.