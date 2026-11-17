Trộm tài sản cơ quan trị giá hơn 4,2 tỷ đồng, nam kế toán ở Vĩnh Long đem bán lấy 151 triệu đồng
Ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Chí Tôn (SN 1988, trú tại phường Long Đức) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, do nợ nần nên Vương Chí Tôn đã trộm tài sản của cơ quan, lợi dụng nhiệm vụ là kế toán, Tôn đã 10 lần trộm cắp tài sản với tổng trị giá ước tính khoảng 4.278.773.522 đồng.
Sau khi lấy được tài sản, Vương Chí Tôn đã bán lại cho người khác, thu về hơn 151 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trom-tai-san-co-quan-tri-gia-hon-42-ty-dong-nam-ke-toan-o-vinh-long-dem-ban-lay-151-trieu-dong-post367791.html