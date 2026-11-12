Trộm mang dao đột nhập biệt thự của 'thần sấm' Chris Hemsworth

Theo 7News, sáng 11/11, cảnh sát bang New South Wales (Australia) nhận được tin báo về vụ trộm xảy ra tại nhà riêng của tài tử Chris Hemsworth ở Broken Head, phía nam thị trấn Byron Bay. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vào khoảng 7h30, sau khi gia đình nam diễn viên phát hiện ba ôtô bị đánh cắp.

Nguồn tin thân cận với Chris Hemsworth cho biết vợ anh, nữ diễn viên kiêm người mẫu Elsa Pataky, đã thức giấc vào khoảng 2h sáng cùng ngày vì nghe tiếng chó sủa. Tuy nhiên, cô không kiểm tra mà tiếp tục ngủ. Đến sáng, khi xem lại camera an ninh, Pataky phát hiện bốn người đàn ông đeo mặt nạ trùm kín đầu xuất hiện trong khuôn viên nhà, trong đó hai người cầm dao. Vợ chồng nam diễn viên sau đó lập tức trình báo cảnh sát.

Chris Hemsworth và vợ Elsa Pataky sống tại Australia cùng ba người con. Ảnh: Reuters.

"Các sĩ quan đã đến hiện trường và được thông báo rằng bốn đối tượng chưa rõ danh tính đã xâm nhập khuôn viên, lấy cắp ba phương tiện vào rạng sáng cùng ngày", đại diện cảnh sát cho biết, đồng thời xác nhận không có người bị thương trong vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nhóm trộm được cho là đã trèo qua hàng rào bảo vệ phía trước khu biệt thự, sau đó tiếp cận gara, nơi ba chiếc xe đang đỗ và có chìa khóa để sẵn bên trong. Các phương tiện bị đánh cắp gồm một chiếc BYD, một chiếc Ram và một xe bán tải Raptor.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát triển khai truy tìm các phương tiện. Hai trong số ba chiếc xe đã được tìm thấy, lần lượt tại thị trấn Coraki, cách nhà Hemsworth khoảng một giờ lái xe, và làng Tabulam, cách hiện trường hơn hai giờ di chuyển. Chiếc xe còn lại hiện vẫn chưa được xác định vị trí.

Biệt thự của Chris Hemsworth tại Broken. Ảnh: 7News.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình xác minh.

Chris Hemsworth hiện sống cùng vợ Elsa Pataky và ba người con tại khu biệt thự nằm biệt lập giữa vùng rừng cây ở Broken Head, gần Byron Bay. Nam diễn viên sinh năm 1983, nổi tiếng toàn cầu với vai Thor trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh kết hôn với Elsa Pataky vào năm 2010 và cùng gia đình chuyển về Australia sinh sống từ năm 2015.