Trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,4 tỷ đồng của bạn rồi vờ soi camera tìm kẻ gian

Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành Công (SN 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Thành Công. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2026, Nguyễn Văn Thành Công cùng nhóm bạn gồm 6 người thuê nhà tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để ở và làm việc.

Đêm 2/10, Công đi nhậu cùng nhóm bạn và một số người quen. Đến khoảng 12h đêm, cả nhóm trở về nhà thuê nghỉ ngơi.

Khoảng 3h ngày 3/10, Công dậy đi sang phòng của B. để trộm đồng hồ Rolex nhưng thấy điện dưới tầng trệt đang sáng và có người đi lại nên ngồi đợi tại ghế sofa trên tầng 2. Khoảng 3h30, thấy bóng điện tầng trệt tắt, Công đi đến phòng của B., lẻn vào lấy đồng hồ Rolex rồi đem giấu ở phía trong ốp nắp bình xăng xe mô tô nhãn hiệu Air Blade dựng ở tầng trệt sau đó lên lại phòng ngủ.

Khoảng 6h ngày 3/10, Công ngủ dậy đi ra khỏi phòng thì thấy B. đang đứng trước cửa phòng nói bị mất trộm đồng hồ và dẫn Công chỉ vị trí B. để đồng hồ trước khi bị mất. Sau đó, Công và B. đi qua quán cà phê phía đối diện để nhờ kiểm tra hệ thống camera.

Khoảng 7h ngày 3/10, Công nói mang cục sạc cho bố rồi điều khiển xe mô tô đi đến Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên. Khi vào bãi đỗ xe, Công lấy đồng hồ ra, bỏ vào hộp đựng kính rồi mang theo bên người. Sau khi đưa cục sạc cho bố, Công ra về, khi đi được khoảng 500m thì tấp xe vào lề đường, gỡ phần yếm phía trước xe mô tô ra và nhét hộp kính đựng đồng hồ vào, đóng yếm lại để cất giấu tài sản trộm cắp được rồi điều khiển xe về nhà thuê trọ. Quá trình làm việc, Công đã khai báo toàn bộ nội dung sự việc, đồng thời chỉ chỗ cất giấu, giao nộp đồng hồ cho công an.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản, chiếc đồng hồ Rolex bị trộm có giá trị 1,437 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành Công khai nhận do bản thân đang vay mượn, nợ tiền nhiều nơi nhưng không có trả nên đã trộm cắp đồng hồ nhãn hiệu Rolex của B. để bán lấy tiền trả nợ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.