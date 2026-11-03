Trộm đồng hồ 290.000 USD rồi gửi trả kèm lời xin lỗi

Ngày 2/11, truyền thông Nhật Bản đưa tin một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hạng sang trị giá khoảng 290.000 USD bị đánh cắp tại một cửa hàng ở thủ đô Tokyo hồi tuần trước đã bất ngờ được trả lại cùng một mẩu giấy viết tay xin lỗi.

Vụ trộm xảy ra khi một người đàn ông giả làm khách hàng đến cửa hàng và đề nghị được đeo thử đồng hồ hiệu Audemars Piguet.

Sau khi đeo thử, đối tượng bất ngờ bỏ chạy khỏi cửa hàng, mang theo chiếc đồng hồ.

Tuy nhiên, vụ việc có diễn biến bất ngờ khi cửa hàng nhận được một gói hàng chứa chính chiếc đồng hồ bị đánh cắp cùng mẩu giấy viết tay với nội dung xin lỗi.

Báo Asahi Shimbun và một số cơ quan truyền thông Nhật Bản đưa tin về sự việc ngày 2/11, dẫn các nguồn tin điều tra giấu tên.

Theo các nguồn tin này, số sêri trên đồng hồ xác nhận đây chính là tang vật của vụ trộm. Cửa hàng từ chối bình luận khi được truyền thông liên hệ. Cảnh sát Tokyo hiện vẫn truy tìm người đàn ông nói trên với cáo buộc trộm cắp.

Đáng chú ý, hồi tháng Tám vừa qua, một cửa hàng khác trong cùng khu phức hợp mua sắm cũng bị mất 4 chiếc đồng hồ xa xỉ, với tổng trị giá khoảng 200 triệu yen (1,3 triệu USD)./.