Trộm cắp vật tư đường cao tốc: Không thể xem nhẹ

Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo vệ hành lang bảo vệ đường cao tốc.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ dài hơn 100 km. Hành lang an toàn giao thông dọc tuyến được thiết kế với chiều rộng trung bình 7 m, lắp đặt hệ thống hàng rào bảo vệ bằng lưới thép B40 hoặc dây thép gai. Hệ thống này có vai trò ngăn người và gia súc xâm nhập đường cao tốc, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng trộm cắp vật tư, nhất là vào dịp cuối năm. Các đối tượng thường lấy trộm hàng rào thép gai, trụ liên kết, lưới và khung hàng rào B40, hộp đệm tôn hộ lan, bu lông, dây cáp điện chiếu sáng... Đây không chỉ là hành vi xâm phạm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà còn trực tiếp làm suy giảm hiệu quả bảo vệ tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hằng năm, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tự ý cắt, phá hàng rào bảo vệ, trộm cắp vật tư, thiết bị trên tuyến.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, tình trạng trộm cắp vật tư vẫn diễn ra. Từ năm 2018 đến nay, trên tuyến đã xảy ra hơn 30 vụ việc, gây thiệt hại đáng kể đến tài sản Nhà nước. Điển hình, ngày 14/2/2024, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 490 m dây điện tại vị trí nhánh ra nút giao IC3, hướng Lào Cai, bị kẻ gian cắt trộm.

Trước đó, tại lề đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tổ dân phố Hữu Thủ 1, xã Tam Dương, khu vực nút giao IC4, hướng Hà Nội - Lào Cai, các đối tượng cũng lấy trộm khoảng 400 m dây điện. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phối hợp với lực lượng công an lập biên bản, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng chí Hoàng Cao Khanh, Đội Vận hành số 1, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: Ngoài những vụ việc trên, tại một số vị trí như Km9+150, Km9+300 (phường Phúc Yên), Km27+150 và Km25+600 (xã Tam Dương)... cũng từng xảy ra tình trạng mất trộm vật tư, chủ yếu là các khoang lưới hàng rào B40.

Thực tế cho thấy, công tác quản lý, bảo vệ tuyến đường còn gặp nhiều khó khăn do chiều dài lớn, địa bàn trải rộng, trong khi lực lượng tuần tra, kiểm soát chưa thể duy trì liên tục tại tất cả các vị trí. Một số khu vực nằm xa khu dân cư, ít người qua lại, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc thời tiết mưa gió thực hiện hành vi trộm cắp. Bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa ý thức đầy đủ về hậu quả từ việc xâm phạm tài sản và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Các lối lên đường cao tốc thường xuyên được gia cố, phòng ngừa các vụ trộm cắp vật tư đường cao tốc.

Trước nguy cơ tình trạng trộm cắp vật tư tiếp tục gia tăng vào dịp cuối năm, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã bố trí cán bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, chú trọng những vị trí từng xảy ra vi phạm. Đồng thời, đơn vị chủ động khắc phục các vị trí hàng rào bị phá dỡ, vật tư bị mất cắp, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và điều kiện khai thác tuyến đường.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xác minh, điều tra các vụ việc được phát hiện, báo cáo; huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trộm cắp vật tư, tháo dỡ hàng rào bảo vệ.

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ vai trò của hệ thống hàng rào bảo vệ, những nguy cơ mất an toàn khi tự ý tháo dỡ, xâm phạm kết cấu hạ tầng đường cao tốc. Các cơ sở thu mua phế liệu cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không thu mua, tiêu thụ vật tư không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu do trộm cắp mà có. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.

Bảo vệ tài sản, kết cấu hạ tầng đường cao tốc không chỉ là trách nhiệm của các đơn vị quản lý và lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính quyền địa phương và mỗi người dân. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng trộm cắp vật tư chính là góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn tài sản Nhà nước và duy trì hoạt động ổn định của tuyến đường huyết mạch quốc gia.