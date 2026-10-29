Trộm cắp vàng của đồng nghiệp, bị truy tố

Cáo trạng xác định, Tươi và vợ chồng anh M.T. cùng làm việc trong một công ty tại xã Phước An. Biết được vợ chồng anh T. có nhiều vàng nên trong quá trình làm việc chung, Tươi đã lấy trộm chìa khóa phòng trọ của anh T.

Từ ngày 19-3 đến 6-4-2026, Tươi đã 2 lần lẻn vào phòng trọ lấy trộm của vợ chồng anh T. 2 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 21 vòng simen bằng vàng (tổng trị giá gần 333 triệu đồng).

Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể bị phạt đến 15 năm tù.