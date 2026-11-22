Quay lại khu vực từng trộm cắp, bị công an bắt giữ

Ngày 19-11, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc Công an phường Đại Mỗ bắt giữ Nguyễn Văn Nghiệp (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại khu đô thị Vinhomes Green Bay.

Đêm 13-11-2026, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.Q.H (trú tại xã An Khánh, Hà Nội) về một nam thanh niên lạ mặt đang trèo lên mái nhà tại căn hộ trên đường Thạch Thảo 1. Lực lượng công an phối hợp với an ninh khu đô thị đến hiện trường, khống chế và đưa người này về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, người bị bắt giữ là Nguyễn Văn Nghiệp, hiện không có nơi ở cố định tại Hà Nội. Năm 2024, Nghiệp từng bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, hai năm trước, Nghiệp cũng từng đột nhập khu vực này để trộm cắp và bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghiệp. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại cơ quan công an, Nghiệp khai nhận khoảng 0h ngày 10-11-2026 đã trèo rào vào khu đô thị Vinhomes Green Bay, lợi dụng mái hiên và cục nóng điều hòa để leo lên tầng 3 một tòa nhà.

Phát hiện cửa sổ không khóa, Nghiệp đột nhập vào bên trong, lấy hai máy tính MacBook, một ví da có ba thẻ ngân hàng, một giấy phép lái xe và 650.000 đồng. Tổng giá trị sơ bộ của hai máy tính được xác định là 19,5 triệu đồng.

Đến đêm 13-11, Nghiệp tiếp tục xuất hiện tại khu vực này, trèo lên mái nhà thì bị người dân phát hiện, báo công an.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nghiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài hành vi trộm cắp ngày 10-11, việc Nghiệp quay lại khu vực cũ nhưng chưa được xác định đã chiếm đoạt thêm tài sản đặt ra vấn đề phân biệt giữa chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt.

Khi nào người có tiền án bị coi là tái phạm nguy hiểm?

Theo luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản mà tiếp tục thực hiện hành vi tương tự có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp có tiền án rồi phạm tội mới đều được xác định là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định, người trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với vụ việc tại phường Đại Mỗ, hai máy tính bị lấy trộm có tổng giá trị sơ bộ 19,5 triệu đồng, chưa kể tiền mặt và giấy tờ. Cơ quan điều tra cần làm rõ giá trị tài sản bị chiếm đoạt cùng các tình tiết liên quan để xác định trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, Nghiệp từng bị kết án 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 2024. Theo luật sư Phạm Hải Long, đây là tình tiết cần xem xét khi xác định trách nhiệm đối với hành vi mới.

Điều 53 Bộ luật Hình sự quy định, tái phạm là trường hợp người đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc phạm tội do vô ý về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Tái phạm nguy hiểm được xác định trong những trường hợp cụ thể, như người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội do cố ý.

Như vậy, người từng bị phạt tù không có nghĩa mọi hành vi phạm tội sau đó đều là tái phạm nguy hiểm. Cần xác định tình trạng án tích, tính chất bản án trước và hành vi phạm tội mới.

Đối với Nguyễn Văn Nghiệp, tiền án năm 2024 là căn cứ cần tiếp tục xác minh, nhưng chưa thể chỉ dựa vào mức án 24 tháng tù để kết luận người này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Một vấn đề khác là hành vi quay lại khu vực từng trộm cắp nhưng chưa thực hiện việc chiếm đoạt tài sản mới.

Luật sư Phạm Hải Long phân tích, cần phân biệt giữa ý định phạm tội, chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt. Theo Điều 15 Bộ luật Hình sự, phạm tội chưa đạt là trường hợp người phạm tội cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì nguyên nhân ngoài ý muốn.

Trong khi đó, Điều 14 quy định về chuẩn bị phạm tội. Đối với tội trộm cắp tài sản theo Điều 173, pháp luật không quy định truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ đối với hành vi chuẩn bị phạm tội.

Vì vậy, việc một người quay lại địa điểm từng trộm cắp chưa đủ căn cứ xác định đã thực hiện một tội trộm cắp mới. Cơ quan điều tra phải làm rõ mục đích, hành vi cụ thể và thời điểm bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội, nếu có.

Nếu người đó đã bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt nhưng bị ngăn chặn trước khi hoàn thành, trách nhiệm đối với hành vi phạm tội chưa đạt có thể được xem xét theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối với vụ việc tại phường Đại Mỗ, cơ quan công an đã xác định hành vi trộm cắp ngày 10-11 và đang tiếp tục điều tra. Riêng việc Nghiệp quay lại khu đô thị vào đêm 13-11 cần được đánh giá trên cơ sở chứng cứ, không thể mặc nhiên coi đó là một lần trộm cắp đã hoàn thành.