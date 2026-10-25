Trộm 133 triệu đồng trong ô tô, thanh niên mang 20 triệu về đưa mẹ

Ngày 25/10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an phường Hòa Cường vừa làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô trị giá 133 triệu đồng xảy ra trên địa bàn, thu hồi 123,2 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng H.K.T. (17 tuổi, trú tại chung cư Bình An, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong ô tô không khóa cửa.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an thanh phố Đà Nẵng.

Rạng sáng ngày 20/10, sau khi chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Núi Thành, H.K.T. đi bộ qua đường Tố Hữu. Tại trước số nhà 116 Tố Hữu, đối tượng phát hiện ô tô biển kiểm soát 43A-632.XX của anh Nguyễn H.C (46 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đỗ sát vỉa hè và không có người trông coi. T. thử mở cửa xe và phát hiện cửa không khóa nên đột nhập, tìm kiếm tài sản.

Tại hộc xe ô tô, T. thấy một túi ni lông có chứa nhiều tiền mặt nên thực hiện việc chiếm đoạt. Đối tượng đồng thời lấy thêm 3 triệu đồng trong ví của chủ xe. Sau đó, T. mang toàn bộ số tiền về nhà kiểm đếm, xác định số tiền trong túi là 130 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng T. chiếm đoạt là 133 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, T. đưa cho mẹ 20 triệu đồng, đồng thời sử dụng 9,8 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Ngày 21/10, Công an phường Hòa Cường mời T. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Công an phường đã thu hồi 20 triệu đồng từ mẹ của T. và 103,2 triệu đồng được T. cất giấu; tổng cộng 123,2 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hoà Cường đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với H.K.T. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.