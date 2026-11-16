Trời trở lạnh, đừng vội mua áo khoác dày: 5 kiểu áo mỏng nhẹ vẫn đủ ấm, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp

Thời điểm giao mùa thường khiến việc chọn trang phục trở nên khó khăn. Buổi sáng và tối trời lạnh nhưng giữa trưa có thể khá ấm, khiến những chiếc áo khoác dày trở nên bất tiện. Trong khi đó, chỉ mặc áo sơ mi hay áo thun lại chưa đủ để chống chọi với những cơn gió lạnh.

Thay vì mua thêm áo khoác nặng nề, chị em có thể cân nhắc những thiết kế mỏng nhẹ, dễ mặc nhiều lớp và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Barn jacket: Phóng khoáng mà vẫn có gu

Barn jacket là kiểu áo khoác lấy cảm hứng từ trang phục lao động ngoài trời, thường có phom rộng vừa phải, nhiều túi lớn, chất liệu đứng dáng và phần cổ áo tương phản, phổ biến là cổ nhung tăm.

Điểm hấp dẫn của kiểu áo này nằm ở vẻ ngoài phóng khoáng, có chút bụi bặm nhưng không quá thể thao. Chị em có thể phối barn jacket màu xanh olive, nâu, kaki hoặc be với áo thun trắng, quần jeans ống đứng và giày loafer để có bộ trang phục đơn giản, dễ mặc.

Nếu muốn nữ tính hơn, hãy thử kết hợp áo với chân váy midi, áo len mỏng và boots cổ thấp. Người có vóc dáng nhỏ nhắn nên ưu tiên áo dài ngang hông hoặc qua hông một chút để tránh cảm giác bị trang phục lấn át.

Áo khoác chống nước: Lựa chọn thiết thực cho ngày thời tiết thất thường

Không chỉ dành cho những ngày mưa, áo khoác chống nước còn hữu ích khi trời có gió lạnh hoặc độ ẩm cao. Chất liệu nhẹ, dễ gấp gọn giúp món đồ này phù hợp với người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là những ai đi làm bằng xe máy.

Để dễ phối đồ, chị em nên chọn áo có phom gọn, ít chi tiết trang trí và màu trung tính như đen, xám, be hoặc xanh navy. Kết hợp cùng quần jeans, quần âu ống suông và giày thể thao sẽ tạo nên vẻ ngoài năng động. Nếu muốn diện đến công sở, hãy ưu tiên thiết kế tối giản, không quá giống trang phục thể thao.

Khi mua, cần phân biệt khả năng chống nước và chống thấm của từng sản phẩm. Một chiếc áo có khả năng cản gió, chống mưa nhẹ không đồng nghĩa có thể bảo vệ người mặc trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Blazer: Món đồ công sở dễ ứng dụng

Blazer là lựa chọn phù hợp nếu chị em muốn tìm một chiếc áo khoác có thể mặc từ công sở đến những buổi gặp gỡ bạn bè. Phom dáng chỉn chu giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng hơn, ngay cả khi bên trong chỉ là áo thun hoặc áo len mỏng.

Trong những ngày se lạnh, blazer dáng suông với chất liệu len pha hoặc vải dày vừa phải là lựa chọn đáng cân nhắc. Các gam màu xám, nâu, đen và be cũng dễ kết hợp với quần âu, jeans hoặc chân váy.

Muốn có vẻ ngoài thanh lịch, chị em có thể phối blazer xám với áo len cổ tròn, quần âu ống đứng và giày loafer. Nếu thích phong cách trẻ trung, hãy thay quần âu bằng jeans xanh và giày thể thao. Một công thức khác là kết hợp blazer với chân váy ngắn và boots cao cổ.

Nên chọn áo vừa vặn ở vai, không quá rộng để tránh khiến phần thân trên trông nặng nề.

Áo khoác da lộn: Tạo điểm nhấn cho trang phục mùa lạnh

Với bề mặt mềm mịn và độ lì đặc trưng, áo khoác da lộn mang đến vẻ ngoài có chiều sâu, phù hợp với không khí mùa thu đông. Những gam màu nâu chocolate, nâu caramel, camel và be cũng dễ kết hợp với trang phục thường ngày.

Không cần phối đồ cầu kỳ, chị em chỉ cần mặc áo khoác da lộn dáng ngắn cùng áo thun trắng và quần jeans xanh là đã có bộ trang phục hài hòa. Với phong cách nữ tính, có thể kết hợp áo với váy liền thân hoặc chân váy dài. Người có chiều cao khiêm tốn nên thử thiết kế dáng ngắn cùng quần cạp cao để tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Da lộn thật thường nhạy cảm với nước và cần được bảo quản cẩn thận. Nếu ưu tiên sự tiện lợi, chị em có thể chọn chất liệu giả da lộn, đồng thời kiểm tra hướng dẫn vệ sinh trước khi mua.

Cardigan: Mềm mại, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh

Cardigan là món đồ phù hợp với những ngày trời se lạnh nhờ thiết kế mềm mại, dễ mặc và linh hoạt khi phối nhiều lớp. Một chiếc cardigan mỏng có thể khoác ngoài áo thun, áo hai dây hoặc sơ mi. Khi trời lạnh hơn, chị em có thể mặc thêm áo cổ lọ mỏng bên trong hoặc kết hợp cardigan với áo khoác dày hơn.

Nếu thích phong cách trẻ trung, hãy chọn cardigan dáng ngắn phối cùng quần jeans cạp cao. Trong khi đó, cardigan dáng suông màu kem, nâu hoặc xám kết hợp chân váy midi sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính.

Không nhất thiết phải chọn áo ôm sát. Những thiết kế hơi rộng, phần vai mềm và chất len có độ rủ tự nhiên thường đem lại cảm giác thoải mái. Các gam màu trung tính cũng dễ sử dụng lâu dài, không mất nhiều công sức phối đồ.

Không có kiểu áo khoác nào phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn nên dựa trên thời tiết nơi sinh sống, thói quen di chuyển và phong cách cá nhân.

Với khí hậu miền Bắc vào thời điểm giao mùa, barn jacket, blazer hoặc cardigan có thể đáp ứng nhu cầu mặc hằng ngày khi trời se lạnh. Nếu thường xuyên đi ngoài trời hoặc gặp mưa phùn, áo khoác chống nước sẽ thiết thực hơn. Trong khi đó, áo da lộn phù hợp với những ai muốn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Điều quan trọng là chọn được chiếc áo có thể kết hợp với nhiều món đồ sẵn có trong tủ. Thay vì mua theo xu hướng, hãy ưu tiên thiết kế vừa vặn, chất liệu phù hợp và có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh.