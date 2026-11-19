Khảo sát nhanh của Báo Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11 cho thấy, gần một nửa số người tham gia cho biết người vợ vẫn đảm nhận phần lớn việc nhà. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấy là nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về sự chủ động, trách nhiệm của người chồng và những thay đổi mà sự chia sẻ mang đến cho gia đình.