Trời trở lạnh, đừng chủ quan: 5 việc cần làm để bảo vệ sức khỏe cả gia đình
Thời tiết chuyển lạnh khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi – những nhóm có sức đề kháng và khả năng thích nghi với nhiệt độ môi trường kém hơn. Để bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình, việc chủ động giữ ấm cơ thể, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm vệ sinh cá nhân và duy trì vận động là rất cần thiết. Dưới đây là 5 lưu ý đơn giản giúp người dân phòng bệnh, nâng cao sức khỏe trong những ngày trời trở lạnh.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/troi-tro-lanh-dung-chu-quan-5-viec-can-lam-de-bao-ve-suc-khoe-ca-gia-dinh-d37634.html