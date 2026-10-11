Trời trở lạnh, dạ dày đau nhiều hơn: 5 việc cần làm ngay khi giao mùa

Vào mùa đông, tỷ lệ người tái phát và mắc bệnh dạ dày gia tăng, đặc biệt ở miền Bắc, nơi có sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ.

Khi thời tiết thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ khiến cho lượng histamine trong máu tăng lên. Đây là một chất khiến cho dạ dày tiết ra nhiều dịch vị, đồng thời gây co bóp dạ dày nhiều hơn. Vì vậy, những người có tiền sử đau dạ dày nguy cơ tái phát rất cao.

Giữ ấm vùng bụng, nhất là sáng sớm và đêm khuya

Nhiều người mặc áo ấm nhưng để hở bụng khi ngủ, hoặc ra đường từ 5 giờ sáng chỉ với áo mỏng.

Cơ chế y khoa: Khi bị lạnh, mạch máu nuôi niêm mạc dạ dày co lại, lớp nhầy bảo vệ tiết ít đi, trong khi axit vẫn tiết bình thường.

Tác hại: Niêm mạc thiếu máu nuôi và thiếu lớp bảo vệ nên dễ trầy xước, cơn đau thượng vị xuất hiện nhiều hơn.

Giải pháp: Mặc áo giữ ấm phần bụng, đắp chăn kín bụng khi ngủ, tránh ngồi trước quạt hay điều hoà thổi thẳng vào người.

Không ăn đồ quá nóng để "chống lạnh"

Trời lạnh ai cũng thích bát phở, bát canh vừa nhấc khỏi bếp, húp liền tay.

Cơ chế y khoa: Thức ăn trên khoảng 65 độ làm bỏng nhẹ lớp niêm mạc thực quản và dạ dày, lặp lại nhiều lần gây viêm mạn tính.

Tác hại: Rát cổ, nóng sau xương ức, lâu dài tăng nguy cơ tổn thương thực quản.

Giải pháp: Để đồ ăn nguội bớt đến mức ấm vừa miệng rồi mới ăn, uống nước ấm chứ không uống nước sôi.

Ăn đúng giờ, đừng để bụng rỗng quá lâu

Ngày lạnh dậy muộn, nhiều người gộp luôn bữa sáng với bữa trưa.

Cơ chế y khoa: Dạ dày vẫn tiết axit theo nhịp sinh học dù mình chưa ăn, không có thức ăn trung hoà thì axit tác động trực tiếp lên niêm mạc.

Tác hại: Cồn cào, đau âm ỉ vùng trên rốn, ổ viêm cũ dễ tái phát.

Giải pháp: Giữ 3 bữa chính đúng giờ, có thể thêm một bữa phụ nhẹ như sữa chua hoặc bánh quy lạt, không nhịn quá 4 đến 5 tiếng.

Hạn chế rượu bia, đồ nướng, lẩu cay ngày lạnh

Giao mùa là mùa lẩu, mùa nướng, mùa "làm vài chén cho ấm người".

Cơ chế y khoa: Rượu và gia vị cay làm tăng tiết axit, đồng thời làm lỏng cơ thắt giữa thực quản và dạ dày.

Tác hại: Dễ trào ngược, đau rát thượng vị, người có sẵn loét có thể xuất huyết.

Giải pháp: Ăn lẩu ít cay, nhiều rau, ăn chậm; người đang điều trị viêm loét nên tránh hẳn rượu bia trong thời gian điều trị.

Không tự uống thuốc giảm đau khi đau nhức do lạnh

Trời lạnh đau khớp, đau đầu, nhiều cô chú tự mua thuốc giảm đau, thuốc cảm về uống.

Cơ chế y khoa: Nhiều loại thuốc giảm đau chống viêm làm giảm chất bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Tác hại: Uống lúc đói hoặc uống dài ngày dễ gây viêm loét, thậm chí xuất huyết dạ dày.

Giải pháp: Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng, luôn uống sau ăn, người có tiền sử đau dạ dày cần được kê thuốc phù hợp.