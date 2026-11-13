Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo 3 thời điểm cần đề phòng đột quỵ

Nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, có thể khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, làm gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Thời tiết chuyển lạnh không chỉ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp mà còn gây thêm áp lực cho hệ tim mạch. Đặc biệt, những đợt rét đậm, rét sâu hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể trở thành yếu tố thúc đẩy các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, nhất là ở những người có bệnh lý nền.

Đột quỵ dễ xảy ra khi trời chuyển lạnh (Ảnh minh họa)

Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, chuyên gia tim mạch, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông cho biết, khi tiếp xúc với môi trường lạnh, cơ thể sẽ tự động co các mạch máu ngoại vi nhằm hạn chế thất thoát nhiệt, duy trì thân nhiệt cho những cơ quan quan trọng.

Tuy nhiên, phản ứng này khiến sức cản của hệ thống mạch máu tăng lên, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn và huyết áp có thể tăng. Ở người khỏe mạnh, cơ thể thường có khả năng thích nghi. Nhưng với người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh lý tim mạch, sự thay đổi này có thể làm gia tăng áp lực lên thành mạch và thúc đẩy nguy cơ xảy ra biến cố.

Đặc biệt, huyết áp tăng cao có thể làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não ở những người có thành mạch tổn thương hoặc suy yếu. Trong khi đó, những thay đổi về tuần hoàn và tình trạng co mạch cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu não.

Sáng sớm, nửa đêm là những thời điểm cần cảnh giác

Theo BS Đoàn Dư Mạnh, người cao tuổi và người có bệnh lý nền cần đặc biệt chú ý vào ban đêm, nửa đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ môi trường thường xuống thấp. Đây là những thời điểm cơ thể dễ chịu tác động từ sự thay đổi nhiệt độ, nhất là khi đang ngủ hoặc vừa thức dậy.

Một trong những tình huống cần tránh là đột ngột bước từ phòng ấm ra ngoài trời lạnh khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Sự chênh lệch nhiệt độ có thể kích thích phản ứng co mạch, khiến huyết áp tăng và tạo thêm gánh nặng cho hệ tuần hoàn.

Bên cạnh đó, người dân không nên tắm nước lạnh, hạn chế tắm quá khuya trong những ngày rét sâu. Khi vừa thức dậy, đặc biệt vào sáng sớm, không nên lập tức vận động mạnh hoặc thực hiện các hoạt động gắng sức. Thay vào đó, hãy dành vài phút ngồi dậy từ từ, vận động nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi.

Một thói quen khác cần tránh là uống rượu bia trước khi ra ngoài trời lạnh. Rượu có thể tạo cảm giác nóng lên tạm thời nhưng không giúp cơ thể chống rét, thậm chí khiến việc điều chỉnh thân nhiệt kém hiệu quả hơn.

Những người cần đặc biệt lưu ý gồm người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, bệnh lý mạch máu hoặc có tiền sử bệnh tim mạch. Tuy nhiên, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Người trẻ có các yếu tố nguy cơ nhưng chưa được phát hiện, kiểm soát cũng có thể gặp biến cố.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh: BSCC)

Nhận biết dấu hiệu đột quỵ, không bỏ lỡ thời gian vàng

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo là điều mỗi người cần trang bị.

Theo BS Đoàn Dư Mạnh, ba biểu hiện điển hình cần ghi nhớ là méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể và rối loạn ngôn ngữ.

Cụ thể, người bệnh có thể đột ngột mất cân đối khuôn mặt, xệ một bên miệng khi cười; một bên tay hoặc chân yếu đi, không thể nâng lên như bình thường. Ngoài ra, người bệnh có thể nói ngọng, nói khó, không diễn đạt được thành câu hoàn chỉnh hoặc không hiểu lời người khác.

Khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ, người nhà cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, không chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự ý điều trị tại nhà. Đặc biệt, không nên áp dụng các biện pháp dân gian khiến việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế bị trì hoãn.

Thời gian có ý nghĩa quyết định trong điều trị đột quỵ. Người nhà cần ghi nhớ thời điểm xuất hiện triệu chứng hoặc thời điểm cuối cùng người bệnh còn được xác định ở trạng thái bình thường để cung cấp cho nhân viên y tế. Đây là căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Phòng ngừa đột quỵ bằng cách nào?

Để giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh, BS Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể, đồng thời kiểm soát tốt các bệnh lý nền, đặc biệt là tăng huyết áp và đái tháo đường.

Khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, nên mặc đủ ấm, chú ý bảo vệ các vùng dễ mất nhiệt như đầu, cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch hoặc có sức khỏe yếu nên hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp.

Với người mắc tăng huyết áp, việc đo và theo dõi huyết áp thường xuyên rất cần thiết, nhất là trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột. Người mắc đái tháo đường cần kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ để kịp thời phát hiện những bất thường.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế muối, đường, chất béo bão hòa và không lạm dụng rượu bia. Việc tập luyện thể chất vẫn cần được duy trì trong mùa lạnh, nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp, khởi động kỹ và tránh vận động gắng sức đột ngột khi trời rét.

Đặc biệt, người đang điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hay thay đổi liều dùng khi thấy sức khỏe ổn định.