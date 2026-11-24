Khi sân vận động bắt đầu mở cổng check-in, dòng người đã nối dài trong bầu không khí háo hức, phấn khởi. Dù tiết trời Hà Nội se lạnh, đông đảo bạn trẻ và các tình nguyện viên áo xanh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, cầm chặt tấm vé trên tay chờ giờ vào sân.

Bên trong sân vận động, đông khán giả trẻ tỏ ra vô cùng phấn khích khi chọn được vị trí đứng sát hàng rào sân khấu.

Nhiều bạn trẻ đến từ sớm, sẵn sàng cổ vũ hết mình cho "Concert quốc gia".

Không chỉ thu hút giới trẻ, đêm nhạc còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều khán giả lớn tuổi, trung tuổi. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt háo hức của các cô, các bác tạo nên bầu không khí ấm áp, gắn kết nhiều thế hệ.

Các bạn trẻ rảo bước khẩn trương, gương mặt ánh lên niềm vui khi tiến về khu vực cổng vào, sẵn sàng hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Các bạn trẻ di chuyển vào khu vực sân khấu sau khi qua cửa soát vé.

Chỉ sau một tiếng mở cổng check-in, khu vực fanzone đã kín chỗ khi đông đảo khán giả nhanh chóng di chuyển vào sân. Mọi người ổn định vị trí, chuẩn bị sẵn băng rôn và gậy cổ vũ để chờ đón các tiết mục biểu diễn.

Chị Nguyễn Ngọc Mai và chị Nguyễn Hương Giang (Đống Đa, Hà Nội) có mặt tại sân Mỹ Đình từ 10 giờ sáng để chọn được vị trí đứng gần sân khấu nhất.

Chị Phạm Thị Minh Thư, khán giả đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ Ngày Văn hoá Việt Nam là dịp nhắc nhớ mọi người về cội nguồn dân tộc và lan toả tình yêu văn hoá trong cộng đồng.

Nhiều khán giả lựa chọn trang phục cờ đỏ sao vàng để tham gia chương trình.

Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, thể hiện tình yêu văn hoá.

Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của khán giả tham gia.

Tại khu vực kiểm soát an ninh, khán giả xếp hàng trật tự dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban tổ chức.

Khán giả phấn khởi trước giờ diễn ra "Concert" Muôn sắc Việt Nam.

Các lực lượng phục vụ chương trình đã có mặt từ sớm, khẩn trương rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.