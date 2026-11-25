Khi thời tiết chuyển lạnh, mưa nhiều hoặc độ ẩm không khí tăng cao, kính chắn gió và kính hậu ô tô thường xuất hiện một lớp hơi nước li ti. Hiện tượng này khiến tầm nhìn của người lái bị hạn chế, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc.

Hơi nước ngưng tụ trên kính chắn gió do chênh lệch nhiệt độ giữa khoang xe và môi trường bên ngoài.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm giữa khoang nội thất với môi trường bên ngoài. Khi không khí ấm, chứa hơi nước bên trong xe tiếp xúc với bề mặt kính lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những hạt nhỏ li ti, tạo thành lớp sương mờ.

Hơi ẩm trong khoang cabin có thể đến từ quá trình hô hấp của người ngồi trong xe hoặc nước còn đọng trên quần áo, đồ vật ẩm ướt. Khi lượng hơi nước tích tụ nhiều, kính lái và kính hậu càng dễ bị mờ, gây khó khăn cho việc quan sát phía trước và phía sau.

Để xử lý tình trạng này, tài xế cần điều chỉnh hệ thống điều hòa và luồng không khí trong xe. Trước hết, người lái nên chuyển từ chế độ lấy gió trong sang lấy gió ngoài. Chế độ lấy gió trong chỉ luân chuyển lượng không khí có sẵn trong cabin, khiến hơi ẩm khó thoát ra ngoài và tiếp tục tích tụ. Trong khi đó, lấy gió ngoài giúp bổ sung không khí mới, hỗ trợ cân bằng nhiệt độ và giảm độ ẩm trong khoang xe.

Tuy nhiên, nếu kính đã xuất hiện lớp sương dày, chỉ chuyển sang chế độ lấy gió ngoài thường không đủ để xử lý nhanh. Lúc này, tài xế nên bật điều hòa, điều chỉnh quạt gió hướng trực tiếp vào kính chắn gió để hỗ trợ làm khô bề mặt. Với những mẫu xe được trang bị hệ thống sấy kính, người lái có thể sử dụng chức năng này để hỗ trợ cải thiện tầm nhìn ở kính lái và kính hậu.

Mức nhiệt điều hòa cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Tài xế không nên chọn mức nhiệt quá lạnh khiến nhiệt độ trong cabin thấp hơn môi trường bên ngoài quá nhiều. Điều này có thể khiến hơi nước tiếp tục ngưng tụ ở mặt ngoài kính. Mức nhiệt trong xe nên chênh khoảng 2-3 độ C so với bên ngoài. Sau khi kính hết mờ, người lái có thể tắt điều hòa.

Sử dụng điều hòa kết hợp chức năng sấy kính giúp loại bỏ hơi nước ngưng tụ trên kính chắn gió.

Trong trường hợp thời tiết không quá lạnh và chỉ có mưa nhỏ, tài xế có thể hé cửa kính khoảng 10-15cm để không khí lưu thông, giúp cân bằng nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe. Tuy nhiên, biện pháp này không phù hợp khi mưa lớn hoặc nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Một sai lầm phổ biến khác là duy trì chế độ lấy gió trong khi kính đã bắt đầu hấp hơi. Việc tiếp tục tuần hoàn lượng không khí ẩm trong cabin khiến hơi nước không được thay thế, làm lớp sương trên kính kéo dài và khó xử lý hơn.

Bên cạnh đó, việc chỉ bật quạt gió hoặc lấy gió ngoài mà không kết hợp điều hòa khi kính đã mờ nhiều cũng có thể khiến quá trình làm khô kính kém hiệu quả. Tài xế cũng cần tránh hạ cửa kính trong điều kiện mưa lớn, thời tiết lạnh vì không khí ẩm bên ngoài có thể tiếp tục tràn vào cabin.

Ngoài các biện pháp xử lý trực tiếp, người sử dụng ô tô có thể tham khảo dung dịch phủ kính dạng nano. Sản phẩm tạo một lớp phủ trong suốt trên bề mặt, hỗ trợ nước mưa trượt nhanh hơn và hạn chế tình trạng bám nước.

Tuy nhiên, hiệu quả của lớp phủ chỉ mang tính tạm thời, có thể suy giảm sau một thời gian sử dụng và cần được thi công định kỳ.

Trước khi sử dụng dung dịch, kính xe cần được vệ sinh sạch để lớp phủ phát huy hiệu quả. Đây chỉ là giải pháp hỗ trợ, không thể thay thế việc bảo dưỡng và chăm sóc kính ô tô thường xuyên.

Khi kính lái hoặc gương chiếu hậu bị mờ, tài xế cần ưu tiên khôi phục tầm nhìn trước khi tiếp tục hành trình.

Việc cố gắng di chuyển khi kính chưa được xử lý có thể khiến người lái không kịp quan sát phương tiện phía trước, phía sau hoặc các tình huống bất ngờ trên đường, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.