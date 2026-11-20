Thói quen khiến tay dễ khô ráp nứt nẻ

Da tay thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng, chất tẩy rửa và các yếu tố từ môi trường. Khi độ ẩm không khí giảm, da dễ mất nước, trở nên khô căng và nhạy cảm hơn. Bên cạnh thời tiết, cách chăm sóc hằng ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng này.

Dưới đây là 5 thói quen nên điều chỉnh để hạn chế khô nẻ da tay.

Rửa tay bằng nước quá nóng

Khi trời lạnh, nhiều người có xu hướng dùng nước nóng để rửa tay. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da, khiến da nhanh khô và dễ kích ứng.

Nếu thường xuyên rửa tay bằng nước nóng, tình trạng căng da, bong tróc và nứt nẻ có thể rõ rệt hơn.

Thay vào đó, nên sử dụng nước ấm vừa phải, thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh. Sau khi rửa, dùng khăn mềm thấm khô tay, chú ý cả vùng kẽ ngón.

Rửa tay nhiều lần nhưng không dưỡng ẩm

Tiếp xúc thường xuyên với nước và xà phòng có thể làm suy giảm lớp lipid bảo vệ da. Nếu không được dưỡng ẩm sau đó, da dễ khô căng, sần sùi và bong vảy.

Nên chọn sản phẩm rửa tay dịu nhẹ, tránh loại có tính tẩy mạnh nếu da dễ kích ứng. Sau mỗi lần rửa tay, hãy thấm khô bằng khăn mềm rồi thoa kem dưỡng ẩm. Các thành phần như glycerin, ceramide, petrolatum hoặc bơ hạt mỡ thường có trong sản phẩm dành cho da khô, giúp giữ ẩm và hỗ trợ bảo vệ hàng rào da.

Dùng chất tẩy rửa bằng tay trần

Nước rửa bát, bột giặt và các chất tẩy rửa có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên da khi tiếp xúc thường xuyên. Vào mùa hanh khô, da tay càng dễ trở nên khô ráp, ngứa ngáy, bong tróc hoặc nứt nẻ.

Để hạn chế tình trạng này, nên đeo găng tay phù hợp khi rửa bát, giặt giũ hoặc vệ sinh nhà cửa. Chú ý giữ tay khô ráo bên trong găng và vệ sinh găng thường xuyên. Nếu phải làm việc lâu, có thể dùng thêm găng lót cotton để hạn chế ma sát và mồ hôi.

Chỉ dưỡng ẩm khi da đã nứt nẻ

Nhiều người đợi đến khi da bong tróc, xuất hiện vết nứt hoặc đau rát mới bắt đầu dùng kem dưỡng. Trong khi đó, dưỡng ẩm đều đặn từ sớm giúp hạn chế mất nước và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Nên thoa kem sau khi rửa tay, trước khi đi ngủ và bất cứ khi nào cảm thấy da khô căng. Với vùng da đặc biệt khô ráp, có thể chọn sản phẩm có kết cấu đặc hơn hoặc dạng mỡ để tăng khả năng giữ ẩm.

Bóc da bong tróc bằng tay

Khi da xuất hiện những mảng khô hoặc phần biểu bì bong lên, nhiều người có thói quen dùng tay bóc, kéo hoặc cắt bỏ. Việc này có thể tạo thêm tổn thương trên bề mặt da, làm tăng nguy cơ kích ứng và nhiễm trùng.

Thay vì bóc da, hãy thoa kem dưỡng để làm mềm vùng da khô. Nếu phần da thừa gây vướng víu, chỉ nên xử lý nhẹ nhàng bằng dụng cụ sạch, không kéo giật phần da còn bám chắc.

Nếu da tay xuất hiện vết nứt sâu, chảy máu, sưng đỏ, đau nhiều hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, nên đi khám để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Cách chăm sóc da tay trong những ngày hanh khô

Bên cạnh việc thay đổi 5 thói quen trên, bạn nên duy trì một số cách chăm sóc đơn giản:

Dưỡng ẩm thường xuyên: Thoa kem dưỡng ngay sau khi rửa tay và trước khi đi ngủ.

Bảo vệ tay khi làm việc nhà: Đeo găng phù hợp khi tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Hạn chế sản phẩm gây kích ứng: Tránh xà phòng có tính tẩy mạnh nếu da đang nhạy cảm.

Giữ ẩm không gian sống: Có thể sử dụng máy tạo độ ẩm khi không khí trong nhà quá khô, đồng thời vệ sinh thiết bị thường xuyên.

Chống nắng cho mu bàn tay: Thoa kem chống nắng khi ra ngoài vào ban ngày.

Da tay khô nẻ không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu trong sinh hoạt. Làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đều đặn và bảo vệ tay khi làm việc nhà là những cách đơn giản giúp hạn chế tình trạng khô ráp, nứt nẻ trong mùa hanh khô.