4 loại rau nên bổ sung khi trời hanh khô

Khi độ ẩm không khí giảm, làn da có thể trở nên khô ráp, dễ bong tróc. Một số người cũng cảm thấy khô mũi, khô họng hoặc khó chịu khi hít thở. Bên cạnh việc uống đủ nước, giữ ẩm không gian sống và chăm sóc da đúng cách, chế độ ăn đa dạng rau củ giúp cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Dưới đây là 4 loại rau quen thuộc có thể bổ sung vào thực đơn trong những ngày hanh khô.

Rau cải cúc

Cải cúc, còn gọi là tần ô, thường được dùng để nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào. Loại rau này chứa nước, chất xơ, folate, kali và một số hợp chất chống oxy hóa.

Đáng chú ý, cải cúc cung cấp beta-carotene – tiền chất vitamin A. Dưỡng chất này tham gia duy trì hoạt động bình thường của các mô biểu mô, trong đó có da và niêm mạc đường hô hấp. Chất xơ trong rau cũng góp phần hỗ trợ tiêu hóa.

Bạn có thể nấu canh cải cúc với thịt băm, tôm hoặc đậu phụ; nhúng lẩu hay xào nhanh. Nên chọn rau còn tươi, lá xanh, không dập úng và tránh nấu quá lâu.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh hoặc làm salad. Loại rau này cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và chất xơ.

Vitamin C tham gia quá trình tổng hợp collagen – loại protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Đây cũng là chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám và Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng quốc gia, các loại rau họ cải cung cấp chất xơ, vitamin A, B6, C, E, K cùng một số khoáng chất. Nhóm rau này còn chứa các hợp chất thực vật như isothiocyanate, được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Tuy nhiên, ăn bắp cải không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hay điều trị bệnh phổi. Tác dụng của loại rau này cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn cân bằng.

Khi chọn mua, nên ưu tiên bắp cải chắc, lá tươi, không thối nhũn. Có thể luộc, hấp hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải.

Củ cải trắng

Củ cải trắng chứa nhiều nước, đồng thời cung cấp vitamin C, chất xơ và kali. Đây là nguyên liệu dễ chế biến, phù hợp với các món canh, hầm, luộc hoặc kho.

Vitamin C góp phần hỗ trợ quá trình tạo collagen và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Trong khi đó, chất xơ giúp duy trì hoạt động tiêu hóa, còn lượng nước trong củ cải góp phần bổ sung dịch từ thực phẩm cho cơ thể.

Củ cải có vị ngọt nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Bạn có thể nấu canh với thịt, hầm cùng xương hoặc hấp để giữ vị tự nhiên. Khi chế biến, nên rửa sạch, loại bỏ phần hư hỏng và không nấu quá nhừ nếu muốn giữ độ giòn.

Cần lưu ý, củ cải không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh đường hô hấp. Nếu ho kéo dài, khó thở hoặc đau tức ngực, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ điều chỉnh chế độ ăn.

Cải thìa

Cải thìa có vị ngọt nhẹ, dễ ăn và thường được dùng trong các món canh, luộc, xào. Rau chứa nước, vitamin C, beta-carotene, vitamin K, folate cùng một số khoáng chất như kali và canxi.

Beta-carotene có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe của da và niêm mạc. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, còn vitamin K đóng vai trò trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Bạn có thể luộc cải thìa, nấu canh hoặc xào nhanh với nấm, tỏi. Nên rửa kỹ từng bẹ rau dưới vòi nước sạch, loại bỏ lá úa và chế biến vừa chín tới. Không sử dụng rau đã có dấu hiệu nhớt, dập nát hoặc mùi lạ.

Ăn rau đúng cách để chăm sóc cơ thể trong mùa hanh khô

Bốn loại rau trên đều góp phần bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, không có loại rau riêng lẻ nào đủ khả năng bảo vệ phổi hay ngăn da khô nếu cơ thể thiếu nước, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hoặc không được chăm sóc phù hợp.

Trong những ngày hanh khô, nên thay đổi các loại rau trong thực đơn, kết hợp với trái cây, thực phẩm giàu protein và chất béo tốt. Uống nước đều đặn, hạn chế khói thuốc, bụi bẩn và duy trì độ ẩm phù hợp trong phòng cũng rất quan trọng.

Với làn da, nên sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp, tránh tắm nước quá nóng và không chà xát mạnh khi da đang khô. Nếu xuất hiện tình trạng ho dai dẳng, khó thở, khò khè hoặc da khô nứt kéo dài, cần tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Ăn đủ rau xanh là thói quen có lợi, nhưng chăm sóc sức khỏe trong mùa hanh khô cần kết hợp dinh dưỡng cân bằng, sinh hoạt hợp lý và bảo vệ cơ thể trước các yếu tố môi trường.