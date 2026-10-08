Trời đã sang Thu nên 'Mùa Hè Năm Ấy' phải kết thúc nhanh gọn đến hụt hẫng?

Mùa Hè Năm Ấy từng có những tập đầu thu hút khán giả nhờ câu chuyện tuổi học trò dễ thương, dàn diễn viên đóng vai học sinh rất ngọt. Đến khi bước sang giai đoạn trưởng thành, người xem cũng dần quen với diễn viên phiên bản 10 năm sau. Mọi người tò mò Khánh và Phương làm thế nào để giải tỏa bao nhiêu khúc mắc hiểu lầm, Phương sẽ làm thế nào để nói rõ mọi chuyện với Tùng mà không làm tổn thương tình cảm của anh.

Khánh và Phương đã trải qua 10 năm xa cách hiểu lầm.

Kịch bản cũng có những cảnh cao trào, như khi mẹ của Phương tìm gặp Khánh để yêu cầu anh hãy tránh xa con gái mình, và Phương vì thế đã nghe và hiểu vì sao Khánh nhất định né tránh mình. Những tưởng sau đó sẽ là rất nhiều chi tiết đắt giá khác khi hai mẹ con Phương phát hiện Khánh năm xưa nhận tội thay cô, chấp nhận đi tù để Phương yên ổn đi du học, rồi bao nhiêu day dứt sẽ ùa tới. Rồi Phương và Khánh sẽ từng bước xích lại gần nhau khi không còn hiểu lầm nào nữa.

Cả hai mãi mới nối lại tình xưa.

Chẳng ngờ Mùa Hè Năm Ấy rất đầu tư cho mở bài, thân bài, nhưng kết bài thì hụt hẫng. Khán giả từng đoán với phần mở đầu được xây dựng kỹ lưỡng như thế, phim phải dài tầm 35 tập, nhưng chẳng ngờ 27 đã là tập cuối cùng. Thế nên mọi nút thắt được gỡ vô cùng nhanh gọn; những mâu thuẫn kéo dài hàng chục năm nay được tiết lộ bằng vài câu thoại. Trùng hợp làm sao, những người cần được biết lại cùng lúc có mặt ở một chỗ và tha hồ khóc lóc, xin lỗi, day dứt.

Bí mật lớn nhất phim được hé lộ cực đơn giản.

Các vai chính còn chóng vánh như vậy, vai phụ còn "bay màu" một cách không có lý do. Như vợ chồng Thúy và Long từng được khen là cây hài của phim, những người giữ chân khán giả theo dõi tiếp, nhưng chẳng còn được nhắc đến sau khi Khánh về quê quản lý xưởng gỗ.

Nhiều khán giả đoán rằng vì thời tiết đã sang mùa Thu nên ê-kíp Mùa Hè Năm Ấy phải kết thúc thật nhanh. Nhưng dù sao mọi người cũng thấy tiếc cho một bộ phim có khởi đầu rất dễ thương nhưng kết thúc lại gây tiếc nuối.