Trời chuyển rét, bác sĩ Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày qua có nhiều biến động, nền nhiệt giảm sâu.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 9/11 đến nay, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt trên địa bàn giảm nhanh, nhiệt độ thấp nhất có nơi có thể xuống 15–17°C. Những ngày qua, thời tiết Hà Tĩnh diễn biến thất thường, nền nhiệt có sự biến động rõ rệt giữa các thời điểm trong ngày. Điều này khiến không ít người, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh lý nền cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Phú (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi có tiền sử mắc bệnh tim mạch, kèm theo tăng huyết áp nên khá lo ngại mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột. Những ngày qua, buổi sáng trời se lạnh, mưa nhiều, đến trưa lại có nắng hanh, nhiệt độ thay đổi khiến cơ thể khó thích nghi. Có những thời điểm tôi cảm thấy mệt mỏi, người nặng nề hơn bình thường. Vì vậy, tôi luôn chú ý theo dõi huyết áp, duy trì uống thuốc theo chỉ định và hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh”.

Thời tiết thay đổi thất thường khiến nhiều người dân Hà Tĩnh gặp các vấn đề về sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Nội thận tiết niệu - Cơ xương khớp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là tình trạng nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, là một trong những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ. Khi nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh, cơ thể chưa kịp thích nghi, hệ thống điều hòa thân nhiệt và tuần hoàn phải tăng cường hoạt động để duy trì trạng thái ổn định.

“Trong điều kiện trời lạnh, các mạch máu ngoại vi co lại, làm tăng sức cản mạch máu, khiến huyết áp có thể tăng đột ngột. Sự biến động huyết áp này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi, người mắc bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, nhiệt độ thấp có thể làm tăng độ cô đặc của máu, hoạt hóa quá trình đông máu và thúc đẩy hình thành huyết khối, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến nhồi máu não” – bác sĩ Trình chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình (ngoài cùng bên phải) trực tiếp thực hiện các can thiệp cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo bác sĩ Trình, việc liên tục chuyển đổi giữa môi trường nóng và lạnh, chẳng hạn từ trong nhà ấm ra ngoài trời lạnh hoặc tắm nước nóng rồi tiếp xúc ngay với không khí lạnh, cũng khiến cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây thêm áp lực lên hệ tim mạch. Vì vậy, vào thời điểm giao mùa hoặc những đợt rét đậm, rét hại, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, ngực và bàn chân; hạn chế ra ngoài đột ngột khi trời lạnh, nhất là vào sáng sớm và ban đêm. Khi thức dậy, nên vận động nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ môi trường. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế muối, chất béo, rượu bia, tăng cường vận động phù hợp và kiểm soát tốt các bệnh lý nền.

Trước cảnh báo nguy cơ đột quỵ gia tăng khi thời tiết chuyển lạnh, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị đột quỵ.

Người dân cần chủ động nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ.

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình cho biết: “Đối với bệnh nhân nhồi máu não, thời gian cấp cứu có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả điều trị và khả năng phục hồi. Nếu được phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, người bệnh có thể được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Đối với những trường hợp tắc động mạch não lớn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kỹ thuật chụp mạch não và can thiệp lấy huyết khối cơ học. Với bệnh nhân xuất huyết não, bệnh viện cũng triển khai các kỹ thuật phẫu thuật lấy máu tụ, dẫn lưu não thất nhằm xử trí tổn thương và giảm áp lực nội sọ. Đây là những bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị đột quỵ, góp phần tăng cơ hội sống và hạn chế di chứng cho người bệnh”.

Người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền cần đặc biệt thận trọng khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Thực tế, khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thay đổi thất thường là yếu tố người dân không nên chủ quan, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh việc giữ ấm cơ thể, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát tốt các bệnh lý nền, mỗi người cần chú ý nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ như: méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Chủ động phòng ngừa và cấp cứu đúng thời điểm là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong, hạn chế di chứng do đột quỵ gây ra.