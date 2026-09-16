Sau chuyến đi cuối tuần tới Malaysia, Gillian Yap trở về căn hộ tại Singapore và phát hiện một đàn ong hàng nghìn con trên giá phơi quần áo. Những con ong bám thành một khối lớn có hình dạng giống chữ E.

Yap, một chuyên viên tư vấn thuế, cho biết cô thực sự giật mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ gặp tình huống như vậy và cô cũng không biết đàn ong bắt đầu bay vào căn hộ từ khi nào.

Điều khiến Yap lo lắng nhất là chiếc giá phơi có thể đổ xuống, kích động hàng nghìn con ong đang tập trung phía trên và khiến tình huống trở nên nguy hiểm.

Sau khi phát hiện sự việc, Yap liên hệ với Hội đồng thị trấn Tanjong Pagar. Một đơn vị kiểm soát côn trùng sau đó được cử tới căn hộ và mất khoảng hai giờ để xử lý tổ ong.

Trở về nhà sau chuyến đi cuối tuần, người phụ nữ bỗng nổi da gà khi thấy "chữ E" kỳ lạ này.

Theo các chuyên gia, đàn ong xuất hiện trong nhà Yap là ong mật lùn đỏ, có tên khoa học Apis florea. Đây là một trong hai loài ong lùn được ghi nhận tại Singapore.

John Chong, nhà sáng lập kiêm người nuôi ong tại Bee Amazed Garden, cho biết loại ong này thường xuất hiện trên cây dọc hành lang các khu nhà ở công cộng hoặc tại ban công chung cư.

Ong mật lùn đỏ có xu hướng làm tổ trên những cành cây mảnh nằm ngang hoặc trên lan can. Đặc điểm này phần nào lý giải tại sao chiếc giá phơi quần áo trong căn hộ của Yap lại trở thành địa điểm thích hợp để cả đàn xây tổ.

Theo những người nuôi ong, trường hợp tương tự không hiếm gặp và thường xuất hiện vào đầu năm, khi thời tiết bắt đầu ấm hơn.

Các tổ chức bảo tồn cho biết ong thường di chuyển đến địa điểm mới vào khoảng cuối mùa mưa. Đây là thời điểm nhiều đàn bắt đầu tách ra để xây tổ, chuẩn bị cho giai đoạn ít mưa hơn, khi cơ hội tìm kiếm thức ăn tăng lên.

Khi phát hiện đàn ong trong nhà, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự tìm cách loại bỏ. Chủ nhà cần giữ khoảng cách, di chuyển đến nơi an toàn và có thể đóng cửa để cách ly khu vực ong tập trung.

Sau đó, người dân nên liên hệ với đơn vị chuyên môn. Việc tự dùng vật dụng xua đuổi hoặc tác động vào tổ có thể khiến đàn ong bị kích động và làm tăng nguy cơ bị đốt.

Chris Gan, Giám đốc đơn vị 1800NoPests, cũng khuyên người dân giữ bình tĩnh. Theo ông, ong thường không chủ động đốt người nếu không bị quấy rầy hoặc cảm thấy bị đe dọa.

Các tổ chức bảo tồn khuyến khích di dời đàn ong thay vì tiêu diệt nếu điều kiện cho phép. Xavier Tan, một người nuôi ong đồng thời là nhà bảo tồn, cho biết không nhất thiết phải giết toàn bộ đàn. Những con ong có thể được chuyển tới một địa điểm mới phù hợp và an toàn hơn.