Trở về mái trường xưa – Tri ân tình thầy, nối dài tình bạn
Có những người thầy, người cô đã đi cùng chúng ta qua những năm tháng tuổi trẻ, trao tri thức, vun đắp ước mơ và âm thầm nâng bước những hành trình trưởng thành. Có những tình bạn, dù cách xa hàng chục năm, vẫn vẹn nguyên sự thân thương của một thời áo trắng. Và có một mái trường, dù mỗi người đã đi qua bao chặng đường cuộc sống, vẫn luôn là nơi để nhớ, để thương và để trở về. Trong không khí kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Quảng Oai, thành phố Hà Nội các thế hệ học sinh niên khóa 1988 – 1991 cùng hội ngộ, đánh dấu 35 năm ngày chia tay mái trường thân yêu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tro-ve-mai-truong-xua-tri-an-tinh-thay-noi-dai-tinh-ban-246261108224703585.htm