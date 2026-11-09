Trở về mái trường xưa – Tri ân tình thầy, nối dài tình bạn

Những chiến công huyền thoại tuyến đường 1C, những cái chết đau thương, những tấm gương anh dũng tuyệt vời, những ngày bị dồn đuổi đến tận cùng cái đói, đối mặt với bom rơi, đạn nổ, với cánh đồng mênh mông mùa nước lũ, với cỏ bắc cắt nát thịt da, làm mưng mủ, đau nhức những bàn tay, bàn chân con gái; những ngày chuyển hàng suốt đêm dầm mình trong nước khiến những móng tay, móng chân cô gái biến dạng vì thúi móng, bệnh lát hoành hành... Có biết bao điều để kể về các chị. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn gởi đến độc giả chân dung hai người con gái anh dũng tuyệt vời. Hai người con gái ấy là hình ảnh thật thuyết phục để thế hệ hôm nay hiểu vì sao, ở một nơi sắt thép có thể chảy ra nhưng con người đã trụ lại, chiến đấu và chiến thắng.