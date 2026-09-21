Trợ tử nhân đạo cho chó, mèo - Hiện thực hóa phúc lợi động vật

Áp lực chi phí sản xuất cùng những tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải sử dụng hiệu quả hơn từng nguồn lực đầu vào. Trong đó, tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm chi phí, tối ưu hoạt động sản xuất, mà còn mở ra dư địa nâng cao năng suất, cải thiện sức cạnh tranh và giảm phát thải. Khi hiệu quả năng lượng được chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế, đây có thể trở thành một nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng xanh và bền vững.