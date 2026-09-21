Trợ tử nhân đạo cho chó, mèo - Hiện thực hóa phúc lợi động vật
Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phối hợp với Tổ chức Soi Dog Foundation và SBCC Việt Nam vừa tổ chức đợt tập huấn, cập nhật kiến thức về trợ tử nhân đạo cho chó, mèo tới các học viên của 14 phường thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp từng bước nâng cao tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tro-tu-nhan-dao-cho-cho-meo-hien-thuc-hoa-phuc-loi-dong-vat-418618.htm