Trở thành tỷ phú nhờ chăn nuôi lợn theo hướng khép kín

Cách làm này giúp gia đình chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, thích ứng với biến động thị trường và duy trì hoạt động chăn nuôi qua nhiều năm.

Chủ động nguồn thức ăn, tiết giảm chi phí

Các nguyên liệu sử dụng gồm bột gạo, bột năng, khô đậu nành và một số phụ phẩm khác để pha trộn làm thức ăn cho lợn.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết, gia đình bắt đầu chăn nuôi lợn từ hơn 20 năm trước. Từ quy mô nhỏ ban đầu, bà từng bước tích lũy kinh nghiệm, tìm tòi phương thức sản xuất phù hợp và mở rộng hoạt động chăn nuôi. Hiện gia đình duy trì hệ thống 4 trại nuôi lợn với diện tích khoảng 8 ha ở các xã Chợ Gạo, Hưng Thạnh và phường Mỹ Phong, kết hợp nuôi lợn sinh sản, cung cấp lợn giống và nuôi lợn thịt.

Đến nay, các trại hiện duy trì khoảng 700 con lợn nái, hơn 3.000 con lợn thịt và khoảng 1.000 con lợn con phục vụ nhu cầu bán giống. Với quy mô chăn nuôi này, gia đình tổ chức các khâu sản xuất từ chăm sóc đàn lợn sinh sản, cung cấp con giống đến nuôi lợn thịt, đồng thời chú trọng kiểm soát chi phí và phòng, chống dịch bệnh.

Đáng chú ý, trong mô hình chăn nuôi của bà Phượng là sự kết hợp giữa kiến thức thú y được đào tạo, kinh nghiệm tích lũy qua thực tế và cách tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình. Bà Phượng đặc biệt chú trọng khâu chọn giống, chăm sóc đàn lợn sinh sản, kiểm soát chất lượng lợn con và chủ động nguồn con giống phục vụ hoạt động chăn nuôi tại các trang trại.

Trang trại nuôi lợn của bà Nguyễn Thị Kim Phượng chủ động phối trộn thức ăn từ các nguyên liệu, phụ phẩm phù hợp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.

Trong quá trình sản xuất, bà Phượng nhận thấy thức ăn là một trong những khoản chi phí quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Vì vậy, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, gia đình chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp để tự phối trộn thức ăn cho đàn lợn. Các nguyên liệu sử dụng gồm bột gạo, bột năng, khô đậu nành và một số phụ phẩm khác.

Nguyên liệu được xử lý trước khi phối trộn; thức ăn sau đó được đưa đến máng cho lợn ăn. Gia đình sử dụng máy khuấy, máy bơm hỗ trợ một số công đoạn, kết hợp lao động trực tiếp trong quá trình chế biến và chăm sóc vật nuôi.

Theo bà Phượng, phương thức này đòi hỏi người nuôi phải có kinh nghiệm trong lựa chọn nguyên liệu, xử lý và phối trộn thức ăn. Đổi lại, gia đình có điều kiện chủ động hơn về nguồn đầu vào, tính toán chi phí và điều chỉnh phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc chủ động nguồn thức ăn, gia đình chú trọng lựa chọn con giống và duy trì vệ sinh chuồng trại định kỳ. Công tác phòng bệnh được thực hiện thông qua vệ sinh khu vực chăn nuôi, theo dõi sức khỏe đàn lợn và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn, nhất là dịch tả lợn châu Phi, việc duy trì an toàn sinh học và kiểm soát nguồn đầu vào là những khâu quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại.

Kết hợp lợn giống và thịt, thích ứng với thị trường

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng kiểm tra lợn con tại trại nuôi.

Trong hoạt động sản xuất, gia đình bà Phượng duy trì cả lợn nái để cung cấp lợn giống và lợn thịt phục vụ thị trường. Tại các trại nuôi hiện có 20 con lợn đực giống tốt phục vụ công tác phối giống, thụ tinh nhân tạo. Nhờ chủ động nguồn giống, bà có thể đáp ứng nhu cầu tái đàn tại các trang trại của mình, đồng thời cung cấp lợn con cho khách hàng ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tây Ninh; lợn thịt được tiêu thụ qua các cơ sở giết mổ trong khu vực.

Theo bà Phượng, có thời điểm lợn con đạt trọng lượng khoảng 7 kg được bán với giá hơn 2,5 triệu đồng/con. Hiện nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại nhiều nơi, lợn con giảm còn khoảng 1,7 triệu đồng/con. Tuy giá bán giảm so với trước, hoạt động chăn nuôi của chị vẫn duy trì được lợi nhuận.

Bà Phượng cho biết, trước đây gia đình chủ yếu tập trung vào lợn giống. Khi giá lợn con giảm so với giai đoạn thuận lợi trước đó, bà từng bước tăng tỷ trọng nuôi lợn thịt để điều chỉnh cơ cấu sản xuất. Việc kết hợp hai hướng chăn nuôi giúp gia đình đa dạng nguồn thu, đồng thời có thêm phương án thích ứng khi thị trường từng loại sản phẩm biến động.

Lợn giống tại trang trại của Bà Nguyễn Thị Kim Phượng ở khu phố Tân Tỉnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Theo bà Phượng, diễn biến giá cả đòi hỏi người nuôi phải tính toán kỹ chi phí thức ăn, thời gian nuôi và trọng lượng xuất chuồng để hạn chế rủi ro. Gia đình cũng lựa chọn các giống lợn Landrace và Pietrain, kết hợp chế độ chăm sóc và điều kiện chuồng trại nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Từ 4 trang trại chuyên nuôi lợn giống và lợn thịt, mỗi năm bà Nguyễn Thị Kim Phượng đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm cần cù lao động, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì theo đuổi nghề chăn nuôi. Với những thành tích đạt được, bà Phượng đã được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Mô hình chăn nuôi lợn của bà Phượng cho thấy, khi biết vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, kiểm soát tốt chi phí và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, người chăn nuôi vẫn có thể duy trì hiệu quả kinh tế trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Mô hình chăn nuôi lợn khép kín của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, khu phố Tân Tỉnh A, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Đào Ngọc Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Phong cho rằng, đây là trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, khép kín vừa đầu vào, vừa con giống, thức ăn. Trang trại cơ bản đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo quy trình. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Ngoài ra, bà Phượng còn tích cực đóng góp cho địa phương trong việc hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo.