Trở thành Thủ khoa Ngoại thương từ những lần thất bại

Từ những lần bị loại sớm đến ngôi vô địch

Nhắc đến dấu mốc tạo bước ngoặt trong hành trình bốn năm tại Ngoại thương, Thanh Bình chọn SCMission 2025 – cuộc thi chuỗi cung ứng toàn quốc tập trung vào các giải pháp bền vững, quy tụ hơn 200 đội tham gia.

Đây cũng là chiến thắng đặc biệt với nữ sinh bởi trước khi chạm tay vào chiếc cúp, Thanh Bình từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không ít lần bị loại từ sớm. Có thời điểm, khi chứng kiến bạn bè xung quanh liên tục đạt thành tích, nữ sinh từng tự hỏi liệu bản thân có thực sự phù hợp với việc thi thố.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại sau những lần thất bại, Thanh Bình lựa chọn nhìn lại, rút kinh nghiệm và thử sức một lần nữa. SCMission 2025 là lần đầu tiên nữ sinh bước vào vòng chung kết và cũng là lần đầu tiên giành chiến thắng.

Thanh Bình thuyết trình trong cuộc thi SCMission 2025. Ảnh: NVCC

“Có lẽ điều em trân trọng nhất là nhận ra rằng thành công không phải lúc nào cũng đến ngay từ những lần đầu tiên. Đôi khi, phải đi qua đủ nhiều lần thất bại, em mới có thể chạm tới kết quả mà mình mong muốn”, Thanh Bình chia sẻ.

Với nữ sinh, ngôi vô địch không chỉ là một thành tích, mà còn là dấu mốc cho thấy những lần thử sức trước đó không vô nghĩa. Mỗi lần thất bại giúp Thanh Bình hiểu thêm về điểm yếu của bản thân và điều chỉnh cách tiếp cận ở những lần sau.

Cú vấp đầu tiên trên giảng đường

Không chỉ trên đấu trường các cuộc thi, hành trình học tập của Thanh Bình tại đại học cũng bắt đầu bằng một cú vấp.

Trước khi vào Ngoại thương, nữ sinh vốn quen với việc đứng đầu ở các cấp học. Thế nhưng, ngay trong môn học đầu tiên của đời sinh viên – Kinh tế vi mô, Thanh Bình nhận ra phương pháp học từng giúp mình đạt thành tích tốt trước đây không còn hoàn toàn phù hợp với môi trường đại học khi thấy kết quả giữa kỳ không đạt như kỳ vọng,.

Từ đó, nữ sinh chủ động thay đổi cách học, tập trung vào việc hiểu bản chất vấn đề thay vì ghi nhớ máy móc; đồng thời hệ thống hóa kiến thức, chọn lọc những nội dung trọng tâm, đặc biệt chú ý các vấn đề được giảng viên nhấn mạnh trên lớp.

Quá trình duy trì GPA 3,98/4,0 trong 4 năm học đến từ việc ưu tiên đúng việc và học đúng trọng tâm. Ảnh: NVCC

Nhìn lại quá trình duy trì GPA 3,98/4,0 trong bốn năm, Thanh Bình cho rằng kết quả này không đến từ một phương pháp học tập quá đặc biệt, mà chủ yếu là biết ưu tiên đúng việc và học đúng trọng tâm.

Nếu cú vấp ở môn Kinh tế vi mô khiến Thanh Bình thay đổi cách học, thì một giảng viên trong bốn năm đại học lại góp phần giúp nữ sinh nhận ra lĩnh vực mình thực sự muốn theo đuổi.

Trong số những giảng viên và bạn bè đã đồng hành tại Ngoại thương, Thanh Bình nhắc đến PGS, TS Nguyễn Thị Bình, người trực tiếp giảng dạy bộ môn Logistics và Quản lí Chuỗi cung ứng, với sự trân trọng đặc biệt.

Trước khi học với giảng viên Nguyễn Thị Bình, Thanh Bình đã có sự quan tâm nhất định đến Logistics và Supply Chain. Tuy nhiên, những bài giảng của cô dần biến sự quan tâm ấy thành niềm yêu thích, rồi trở thành định hướng mà nữ sinh muốn theo đuổi.

Điều Thanh Bình ấn tượng không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn ở cách giảng viên truyền đạt những khái niệm tưởng như phức tạp theo hướng rõ ràng, dễ hiểu và cuốn hút.

Nhìn lại, nữ sinh cho rằng mình may mắn khi trong những năm đại học có cơ hội gặp một giảng viên có thể truyền cảm hứng và giúp bản thân yêu thích một lĩnh vực đến vậy. Những ảnh hưởng ấy, theo Thanh Bình, sẽ còn đồng hành với mình trên những chặng đường phía trước.

Bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình muốn gì

Từ hành trình tìm thấy niềm yêu thích với Logistics, Thanh Bình cũng hình thành quan điểm riêng về việc bước ra khỏi vùng an toàn: không phải cứ bước ra là sẽ có một kết quả tốt; quan trọng hơn là mỗi người cần hiểu mình thực sự muốn gì trước khi lựa chọn bước đi.

Thanh Bình tham gia trao đổi ở Mannheim, Đức. Ảnh: NVCC

Những năm đầu đại học, nữ sinh từng tham gia khá nhiều cuộc thi, trong đó có những lần xuất phát đơn giản từ lời rủ của bạn bè hoặc tâm lý không muốn bỏ lỡ cơ hội khi thấy những người xung quanh cùng tham gia.

Những lần thất bại liên tiếp khiến Thanh Bình dần nhận ra bản thân không thể chạy theo mọi cơ hội chỉ vì sợ bị bỏ lại. Nữ sinh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào chính mình, xác định điều mình yêu thích, lĩnh vực muốn phát triển và những việc bản thân thực sự sẵn sàng dành thời gian, công sức để theo đuổi.

Khi đã xác định được hướng đi, nữ sinh tham gia các cuộc thi trong lĩnh vực này với tâm thế khác. Mục tiêu không còn đơn thuần là tìm kiếm thành tích, mà là học hỏi, thử sức và từng bước hoàn thiện bản thân.

“Có lẽ, đôi khi điều mình cần không phải là bước nhanh hơn người khác, mà là dừng lại một chút để nhìn vào bên trong và tìm ra con đường thực sự thuộc về mình”, Thanh Bình đúc kết.

Thanh Bình nhận giấy khen và huy chương thủ khoa từ PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Thành tích của Thanh Bình dần được bồi đắp qua từng năm học: Học bổng Khuyến khích học tập của trường Ngoại thương trong 4 học kì.

Học bổng DB Global Dream Leader của Công ty Bảo hiểm DB Hàn Quốc, dành cho những nhà lãnh đạo tài năng có tinh thần trách nhiệm xã hội cao.

Tham gia trao đổi sinh viên 1 học kì tại Đại học Mannheim, Đức - đạt Học bổng Baden-Württemberg dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc - Học bổng có tính cạnh tranh cao và uy tín dành cho trao đổi quốc tế giữa các trường đại học từ năm 2001.

Quán quân cuộc thi SCMission 2025 - Một cuộc thi chuỗi cung ứng toàn quốc tập trung vào các giải pháp bền vững với hơn 200 đội tham gia.

Top 4 bán kết mảng Mua hàng tại Interchain 2025 - Một cuộc thi chuỗi cung ứng cá nhân nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề liên chức năng và tư duy chiến lược với hơn 800 người tham gia.

Phó Chủ tịch - Violas FTU - tổ chức đại diện cho sinh viên Chương trình Tiên tiến FTU.

Trình độ ngôn ngữ: tiếng Anh (IELTS 8.5), tiếng Trung (tương đương HSK 5), tiếng Pháp (DELF A2).

Sau khi tốt nghiệp, Thanh Bình dự định dành thời gian tập trung ôn luyện tiếng Trung để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ sắp tới. Với nữ sinh, đây không chỉ là một mục tiêu học tập mà còn là bước chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp.

Xa hơn, Thanh Bình dự định tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là mảng Procurement (Mua hàng) – lĩnh vực nữ sinh đã dành nhiều sự quan tâm từ những năm đại học.

Định hướng này được hình thành từ quá trình học tập, trải nghiệm thực tế và những bài giảng Logistics đã khơi mở niềm yêu thích của Thanh Bình với lĩnh vực chuỗi cung ứng.

Đừng đợi đến khi tự tin mới bắt đầu

Nhìn lại bốn năm tại Ngoại thương, Thanh Bình thừa nhận từng có lúc hoài nghi về khả năng của bản thân khi chứng kiến bạn bè liên tục đạt thành tích, trong khi mình dù nhiều lần thử sức vẫn chưa có kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy cũng giúp nữ sinh nhận ra rằng mỗi người không nhất thiết phải có ngay câu trả lời về việc mình giỏi điều gì, phù hợp với lĩnh vực nào hay sẽ đi đâu trong tương lai. Quan trọng hơn là dám thử, dám đối diện với kết quả và tiếp tục bước đi.

Thanh Bình cho biết, mỗi lần thử sức, kể cả khi thất bại đều giúp nữ sinh hiểu thêm về chính mình. Ảnh: NVCC

Với Thanh Bình, mỗi lần thử sức, kể cả khi thất bại, đều giúp nữ sinh hiểu thêm về chính mình: còn thiếu gì, phù hợp với điều gì và thực sự muốn theo đuổi điều gì. Những trải nghiệm ấy từng bước giúp nữ sinh tìm ra hướng đi riêng.

Khép lại hành trình bốn năm, Thanh Bình gửi gắm tới những người trẻ đang hoài nghi về bản thân: “Đừng vội nghĩ mình đang đi chậm chỉ vì những người xung quanh đang đi rất nhanh. Và cũng đừng đợi đến khi mình hoàn toàn tự tin mới bắt đầu. Có những con đường chỉ trở nên rõ ràng sau khi mình đã bước những bước đầu tiên.”