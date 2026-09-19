Trở thành thành phố không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới (*)

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại buổi Lễ.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương! Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động! Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ! Kính thưa quý đại biểu, quý khách quý và toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh rất vinh dự đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương cùng quý vị đại biểu tới dự Lễ công bố Nghị quyết Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng, toàn diện, sâu sắc, dạt dào tình cảm, quan tâm đặc biệt và sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí với Bắc Ninh trong chặng đường phát triển mới.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng dành cho Bắc Ninh và hứa sẽ nghiêm túc cụ thể hóa 6 nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã triển khai trong thời gian tới.

Kính thưa toàn thể các đồng chí! Việc thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc lịch sử, là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kết tinh trí tuệ, tâm huyết và công sức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân Bắc Ninh qua các thời kỳ.

Có được thành quả hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn đã luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên và dành cho Bắc Ninh sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Xin trân trọng tri ân các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, con em Bắc Ninh đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã luôn đoàn kết, đồng lòng, đóng góp công sức, trí tuệ và tình cảm, dày công tạo nên nền tảng vững chắc để Bắc Ninh có sự phát triển như ngày hôm nay.

Kính thưa các đồng chí! Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, trở thành thành phố không phải là điểm đến, mà đây là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp, mang đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để Bắc Ninh có thêm nguồn lực và điều kiện phát triển.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin trân trọng cảm ơn!".

(*): Đầu đề do tòa soạn đặt.