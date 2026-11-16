Trợ lý Thủ tướng Israel bị nghi tuồn tin tình báo gian lận bầu cử

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ynet News, giới chức Israel đang điều tra nghi vấn các nhân sự thân cận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tìm cách tạo dựng thông tin tình báo nhằm củng cố cáo buộc gian lận bầu cử của các đảng Arab.

Chương trình truyền hình điều tra Uvda phát sóng tối 15/11 cho biết một cựu nhân viên Văn phòng Thủ tướng, có quan hệ thân thiết với Yossi Shelley, cựu Tổng giám đốc cơ quan này, được cho là người cung cấp thông tin buộc tội các nhà hoạt động thuộc đảng Ra’am.

Trước đó, Ido Norden, Chánh văn phòng Thủ tướng Netanyahu, đã liên hệ với văn phòng Ủy viên Cảnh sát Israel để phản ánh về hoạt động của các nhà hoạt động Ra’am tại miền Nam nước này. Tuy nhiên, phóng sự tiết lộ Văn phòng Thủ tướng còn hướng dẫn cảnh sát tiếp cận một nguồn tin được giới thiệu là có thể cung cấp thêm thông tin tình báo.

Những thông tin này được sử dụng làm căn cứ để cảnh sát tiến hành bắt giữ các nhà hoạt động Ra’am vào sáng ngày bầu cử. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó không tìm thấy bằng chứng xác thực cho các cáo buộc ban đầu.

Bị bắt nhưng không bị truy tố

Ba người bị bắt gồm Saef Abu Reash, Hussein al-Masoudin và Ibrahim al-Garibi. Cảnh sát cáo buộc họ liên quan đến hoạt động mua phiếu, sử dụng tiền để tác động đến cử tri bỏ phiếu cho đảng Ra’am.

Cảnh sát cho biết đã phát hiện các phong bì chứa hàng chục nghìn shekel tại nhà những người này. Tuy nhiên, diễn biến điều tra sau đó làm dấy lên nghi vấn về căn cứ của chiến dịch bắt giữ.

Saef Abu Reash khẳng định không liên quan đến hành vi mua phiếu và được tòa án yêu cầu trả tự do vô điều kiện sau sáu ngày giam giữ. Tòa án cũng chỉ trích cách thức điều tra, trong khi cảnh sát thừa nhận đã khám xét nhà riêng của ông mà không có lệnh của tòa.

Hai người còn lại cũng được trả tự do và không bị truy tố. Họ phủ nhận cáo buộc, đồng thời giải thích số tiền bị thu giữ có nguồn gốc hợp pháp, được sử dụng cho hoạt động từ thiện và hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Đảng Arab giữ vai trò đáng kể trong cán cân quyền lực

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel phân cực sâu sắc, khi các đảng Arab ngày càng có vai trò đáng kể trong việc hình thành chính phủ.

Quốc hội Israel (Knesset) có 120 ghế, được bầu theo hệ thống đại diện tỷ lệ trên toàn quốc. Các đảng phải giành ít nhất 3,25% tổng số phiếu hợp lệ để có đại diện tại Quốc hội. Một liên minh cần tối thiểu 61 ghế để thành lập chính phủ đa số.

Ra’am, tên đầy đủ là Danh sách Arab Thống nhất, do chính trị gia Mansour Abbas lãnh đạo. Đảng này từng tham gia liên minh cầm quyền năm 2021, đánh dấu lần đầu tiên một đảng Arab độc lập góp mặt trong chính phủ Israel.

Trong cuộc bầu cử năm 2026, các đảng Arab giành tổng cộng 19 ghế. Khối do ông Netanyahu lãnh đạo có 53 ghế, trong khi phe đối lập giành 48 ghế. Cả hai đều chưa đạt đa số, khiến các lực lượng Arab trở thành nhân tố quan trọng trong những cuộc thương lượng thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, khả năng các đảng Arab tham gia liên minh cầm quyền luôn gây tranh cãi. Ông Netanyahu nhiều lần cảnh báo về nguy cơ phe đối lập hợp tác với các lực lượng này, trong khi những cáo buộc liên quan đến tính minh bạch của hoạt động bỏ phiếu tiếp tục làm gia tăng căng thẳng chính trị.

Phóng sự Uvda còn tiết lộ David Zini, Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, từng tìm cách xin phép nghe lén điện thoại của năm nghị sĩ Arab và bắt giữ một số chính trị gia trong ngày bầu cử, với lý do nghi ngờ có sự can thiệp từ nước ngoài.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng chưởng lý đã bác bỏ các đề nghị này vì cho rằng thông tin tình báo chưa đủ cơ sở để áp dụng những biện pháp điều tra đặc biệt đối với các nghị sĩ.

Phản hồi về phóng sự, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu bác bỏ cáo buộc, khẳng định ông Norden chỉ thực hiện nghĩa vụ công dân khi chuyển thông tin nhận được cho cảnh sát. Shin Bet cũng tuyên bố việc điều tra những nghi vấn liên quan đến hoạt động phá hoại và can thiệp từ nước ngoài được thực hiện theo đúng thẩm quyền pháp luật.

Trong khi đó, Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar và đối thủ của ông Netanyahu, tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ vai trò của Văn phòng Thủ tướng cũng như cách các cơ quan an ninh xử lý những cáo buộc trong ngày bầu cử.

Vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về tính độc lập của các cơ quan thực thi pháp luật và việc sử dụng thông tin tình báo trong các hoạt động liên quan đến chính trị tại Israel.