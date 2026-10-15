Trợ lý thông minh Bixby trên thiết bị Galaxy Samsung đã hỗ trợ tiếng Việt

Người dùng Việt Nam đã dùng trợ lý thông minh Bixby bằng Tiếng Việt.

Theo đó Galaxy AI mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ trên hàng loạt tính năng cốt lõi, bắt đầu từ các công cụ dịch thuật, ghi chép và tóm tắt văn bản. Các tính năng bao gồm Call Assist, Note Assist, Interpreter và Transcript Assist hiện đã hỗ trợ thêm tiếng Hungary và tiếng Malaysia, nâng tổng số ngôn ngữ khả dụng trên tính năng Live Translate lên 24 ngôn ngữ.

Trong đó, Bixby, trợ lý thông minh trên thiết bị Galaxy, mang đến khả năng điều khiển thiết bị linh hoạt thông qua hội thoại tự nhiên. Người dùng có thể diễn đạt yêu theo cách riêng mà không cần nhớ chính xác tên cài đặt hay vị trí tìm kiếm trong menu.

Với việc bổ sung thêm tiếng Ba Lan, tiếng Thái và tiếng Việt, Bixby hiện hỗ trợ tổng cộng 12 ngôn ngữ, giúp người dùng Galaxy điều khiển thiết bị dễ dàng và thuận tiện hơn.

Để sử dụng Bixby, người dùng cần đăng nhập Tài khoản Samsung và có kết nối mạng. Các chức năng và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và ngôn ngữ.

Bixby hiện hỗ trợ 12 ngôn ngữ bao gồm: tiếng Trung (Trung Quốc đại lục), tiếng Anh (Ấn Độ, Anh, Mỹ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La-tinh, Tây Ban Nha), tiếng Thái và tiếng Việt.

Samsung cũng cho biết việc sử dụng Bixby có thể bị hạn chế trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi đang ghi hình hoặc ghi âm nội dung đa phương tiện (Video/Trò chơi/Ghi âm), trong khi thực hiện cuộc gọi hoặc khi bật các chế độ tiết kiệm pin tối đa, khẩn cấp và Samsung Kids…