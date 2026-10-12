Trợ lý ông Putin kêu gọi Elon Musk xây đường hầm nối Nga - Mỹ

Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đề xuất dự án này vào tháng 10/2025. Ông mô tả đường hầm “tượng trưng cho sự đoàn kết”, đồng thời thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên, tạo việc làm và tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế hai nước.

Đường hầm dự kiến chạy bên dưới eo biển Bering, nơi có chiều rộng khoảng 51 dặm (82km) tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ.

Elon Musk nổi tiếng với những ý tưởng “điên rồ”.

“Đã đến lúc Boring Company (của Elon Musk) bắt tay xây dựng đường hầm Putin - Trump, công trình sẽ kết nối Nga và Mỹ, lục địa Á - Âu và châu Mỹ”, ông Dmitriev viết trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật (11/10), đồng thời nhắc tên tỷ phú người Mỹ.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Elon Musk đăng tải nhận xét Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đã đi quá giới hạn”. Ông Trump nhiều lần chỉ trích Ukraine làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Ukraine cố tình nhắm vào các cơ sở lọc dầu của Nga, khiến giá năng lượng tăng cao.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ phê duyệt việc tạm thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu nhiên liệu của Nga, ngay sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Động thái này bị ông Zelensky chỉ trích.

Ông Dmitriev đưa ra ý tưởng xây dựng đường hầm hai tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng 8/2025, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Ước tính dự án có thể tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ xây dựng thông thường. Tuy nhiên, theo ông Dmitriev, phương pháp thi công của Boring Company có thể giúp giảm 90% chi phí, xuống dưới 8 tỷ USD, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thành còn 8 năm.

Ông Dmitriev cho biết RDIF sẵn sàng tham gia dự án, viện dẫn vai trò của quỹ trong việc xây dựng một cây cầu đường sắt kết nối Nga và Trung Quốc.