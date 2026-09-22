Trợ lý Muse của Meta khiến cổ phiếu AI bùng nổ

CEO Meta Mark Zuckerberg tham vọng phổ cập trợ lý AI cá nhân Muse 24/7 đến mọi người dùng. Ảnh: Macro AI.

Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trên toàn cầu đồng loạt tăng giá sau khi trợ lý AI cá nhân mới của Meta Platforms ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay khi ra mắt.

Diễn biến này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào nhu cầu chip và năng lực tính toán phục vụ AI, qua đó tạo động lực cho cả hệ sinh thái công nghệ.

Cơn sóng AI lan rộng tại châu Á

Tại châu Á, cổ phiếu các nhà sản xuất chip Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix tăng khoảng 3,5% trong phiên sáng. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) cũng tăng 1,8%, lên mức cao kỷ lục, theo Bloomberg.

Samsung, SK Hynix và nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI tăng mạnh sau khi trợ lý Muse của Meta ghi nhận màn ra mắt thuận lợi trên App Store. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Chỉ số Bán dẫn Philadelphia khép phiên tăng 4,3%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ 4/8. Cổ phiếu Meta cũng bật tăng 11%.

Động lực chính đến từ Muse, trợ lý AI cá nhân mới của Meta, khi ứng dụng này nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store của Apple, vượt các dịch vụ phổ biến như ChatGPT (OpenAI), Polymarket, Kashi, cũng như các đối thủ Claude (Anthropic), Grok (SpaceXAI) và cả Meta AI.

Màn ra mắt này phần nào xoa dịu những lo ngại về mức định giá cao của nhóm cổ phiếu AI cũng như áp lực cạnh tranh từ các mô hình tiên tiến.

Dilin Wu, chiến lược gia tại Pepperstone, cho rằng thị trường đang nhìn nhận diễn biến này như một đợt định giá lại đối với nhu cầu dài hạn về năng lực tính toán AI. Theo ông, nếu Muse được người dùng đón nhận rộng rãi, nhu cầu mở rộng hạ tầng AI sẽ tăng lên, qua đó mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất chip.

Nhóm cổ phiếu bộ nhớ tại Trung Quốc đại lục giúp nâng Chỉ số Star 50 tăng hơn 2% trong ngày 22/9, Ảnh minh họa: Reuters.

Vì sao Muse đáng chú ý? Meta định vị Muse là một trợ lý AI có khả năng lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện nhiệm vụ thay người dùng, thay vì chỉ cung cấp thông tin. Ví dụ trên máy Mac, Muse có thể làm việc với file, tin nhắn, lịch, ghi chú và email; người dùng kiểm soát những dữ liệu mà ứng dụng được phép truy cập. Hệ thống này được xây dựng dựa trên Muse Spark, dòng mô hình AI của Meta Superintelligence Labs được thiết kế cho các tác vụ suy luận, sử dụng công cụ và điều phối nhiều tác tử. Đây là bước tiến mới của Meta trong cuộc đua phát triển AI agent - sân chơi vốn được OpenClaw mở đường từ đầu năm nay. CEO Mark Zuckerberg kỳ vọng "mang đến cho thế giới một trợ lý cá nhân đắc lực, thấu hiểu mục tiêu và làm việc thay người dùng 24/7". Tham vọng của ông là tạo ra một sản phẩm mà bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể sử dụng, bất kể trình độ công nghệ. "Tôi không nghĩ hàng tỷ người sẽ mua một chiếc Mac Studio, tự cài đặt và vận hành nó tại nhà", ông Zuckerberg chia sẻ với CNBC.

Khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư cũng được cải thiện nhờ giá dầu giảm trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng về tiến triển ngoại giao liên quan đến Iran.

Bên cạnh đó, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng góp phần thúc đẩy tâm lý thị trường, khi giới đầu tư kỳ vọng hai bên có thể hạ nhiệt một số căng thẳng địa chính trị.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), nhóm cổ phiếu trong chuỗi cung ứng AI tăng mạnh. MediaTek tăng 9,4%, lên mức kỷ lục, trong khi Unimicron Technology và Nan Ya Printed Circuit Board đều tăng kịch trần.

Nhóm cổ phiếu bộ nhớ tại Trung Quốc đại lục cũng góp phần đưa chỉ số Star 50 tăng hơn 2%. Tencent tăng giá trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng tập đoàn này có thể khai thác thêm các cơ hội từ AI trên nền tảng WeChat.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi thu hẹp mức tăng còn 1,6% do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư cá nhân.

Gary Tan, nhà quản lý danh mục tại Allspring Global Investments, nhận định đợt tăng giá phản ánh kỳ vọng các tập đoàn công nghệ lớn sẽ tiếp tục phát triển và sử dụng những dòng chip được thiết kế riêng khi tốc độ ứng dụng AI tăng lên.

Theo ông, xu hướng này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với chip tùy chỉnh và hỗ trợ hệ sinh thái ASIC tại Đài Loan, nơi nhiều doanh nghiệp tham gia thiết kế và sản xuất các bộ vi mạch chuyên dụng cho những ứng dụng cụ thể.

Alibaba, Kimi K3 và Ant Group đồng loạt 'đốt nóng' thị trường

Không chỉ các công ty Mỹ, cuộc đua AI cũng đang tăng tốc tại Trung Quốc, từ chip và hạ tầng tính toán đến mô hình nguồn mở và AI agent.

Alibaba Group Holding đang triển khai mẫu chip AI mà hãng này gọi là mạnh nhất Trung Quốc, nhằm cạnh tranh với các bộ tăng tốc AI của Nvidia và đáp ứng nhu cầu mở rộng công suất trung tâm dữ liệu trong những năm tới.

Ông Ngô Vịnh Minh (Eddie Wu) tại hội nghị Apsara của Alibaba ở Hàng Châu ngày 22/9. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 22/9, Alibaba giới thiệu bộ tăng tốc Zhenwu V900. Tập đoàn cho biết chip mới có hiệu năng gấp 3 lần thế hệ trước. Sản phẩm được phát triển bởi T-Head, bộ phận chuyên về chip của Alibaba.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Alibaba đang mở rộng chiến lược AI theo hướng “full-stack”, tức tham gia nhiều lớp của hệ sinh thái, từ chip và hạ tầng tính toán đến mô hình và dịch vụ AI, thay vì chỉ tập trung vào mô hình.

Theo CEO Eddie Wu, các chip V900 có thể được kết nối thành cụm lên tới 500.000 đơn vị để phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI tiên tiến.

Động thái cho thấy Alibaba đang mở rộng chiến lược AI từ phát triển mô hình sang chip và hạ tầng tính toán. Khi nhu cầu điện toán cho AI tăng nhanh, khả năng kiểm soát nhiều lớp trong chuỗi cung ứng có thể trở thành một yếu tố quan trọng đối với các công ty công nghệ.

Moonshot AI được hiển thị bên cạnh ứng dụng Kimi trên điện thoại di động. Ảnh: Reuters.

Ở mảng mô hình, startup Trung Quốc Moonshot AI đang tìm cách đưa Kimi K3 ra thị trường quốc tế thông qua Amazon Bedrock, nền tảng đám mây của Amazon Web Services (AWS).

Kimi K3 là mô hình có trọng số mở của Moonshot AI. Việc đưa mô hình lên Bedrock mở ra một kênh tiếp cận khách hàng doanh nghiệp bên ngoài Trung Quốc, đồng thời là phép thử đối với khả năng thương mại hóa các mô hình AI nguồn mở của các công ty Trung Quốc.

Trong khi đó, Ant Group đang tái cấu trúc hoạt động Alipay, đặt nền tảng thanh toán vào trung tâm chiến lược phát triển “agentic commerce” - mô hình trong đó AI agent có thể tham gia trực tiếp vào quá trình tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện giao dịch.

Ba động thái này cho thấy cuộc cạnh tranh AI tại Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, từ mô hình sang chip, từ hạ tầng tính toán sang các ứng dụng có khả năng tạo doanh thu.

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