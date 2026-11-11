Trợ lý Kim Do-heon trở lại làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik

Trợ lý Kim Do-heon trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, cựu tuyển thủ từng 62 lần khoác áo đội tuyển hàn Quốc đã kết thúc hợp đồng ngắn hạn với VFF đầu tháng 10 và chia tay ban huấn luyện đúng thời hạn ban đầu.

Kim Do-heon gia nhập đội tuyển Việt Nam từ 21-6, thay thế Lee Jung-soo sau khi người đồng hương chuyển sang làm việc tại Thái Lan với hợp đồng ngắn hạn đến đầu tháng 10. Quãng thời gian này, ông sát cánh cùng HLV Kim Sang-sik ở hai chiến dịch ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.