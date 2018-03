Trợ lý HLV Park miễn tiền thuê nhà cho gia đình có 'chú chó cứu chủ'

'Nghe cậu ấy bốc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình thoát khỏi hoạn nạn'- Trợ lý phiên dịch HLV Park Hang Seo cho biết

Câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng, chủ tài khoản FacebookDanny Nguyễn, 29 tuổi, sống tại khu chung cư Carina (TP HCM) vừa xảy ra hỏa hoạn chia sẻ trên trang cá nhân rằng chính hai “người bạn 4 chân” là ân nhân cứu mạng cả nhà.

Câu chuyện này đang thu hút hàng ngàn người và rất nhiều ý kiến bình luận, chúc mừng gia đình qua khỏi hoạn nạn và khen ngợi lòng dũng cảm của những chú chó trung thành với chủ.

Ông Lê Huy Khoa (giữa) (ảnh: Thethaoplus)

Ông Lê Huy Khoa - trợ lý phiên dịch cho HLV Park Hang Seo trong dịp đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở Trung Quốc chia sẻ, căn hộ mà vợ chồng anh Đằng đang ở chung cư Carina chính là của gia đình ông cho thuê lại. Khi nghe tin hỏa hoạn tấn công chính khu chung cư Carina (TP HCM), ông đã sốt ruột gọi ngay cho người thuê nhà. “Nghe cậu ấy bốc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình thoát khỏi hoạn nạn”.

“Rất may vợ chồng cậu ấy đã được chú chó cứu sống. Chính con chó đã cào cửa khi có khói. Nhờ tiếng cào cửa, cậu ấy đã thức dậy. Lúc đó, khói đã vào kín phòng, điện mất hoàn toàn. Rất may nhà gần lối thoát hiểm nên cậu đưa vợ đang có bầu và chú chó thoát ra ngoài. Cậu ấy thông thạo lối xuống vì hàng ngày vẫn đưa chú chó đi dạo bằng lối này. Lúc ấy rất đông người xô đẩy nhau thoát thân ra và tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Rất may vợ chồng cậu ấy đã hồi phục và xuất viện luôn trong ngày”- ông Khoa cho biết.

Hai chú chó giống Alaska và Husky của anh Danny Nguyen bị thương nhẹ sau khi cứu chủ (ảnh: Tuổi Trẻ)

Để chia sẻ khó khăn với vợ chồng anh Đằng, ông Khoa quyết định không thu tiền thuê nhà tháng này và cho biết, nếu vợ chồng anh Đằng khó khăn thì ông sẽ hỗ trợ tiếp. “Mọi người hãy cùng chia sẻ khó khăn với người dân trong chung cư chung cư Carina. Ân nhân đời người, có khi là những thứ rất nhỏ quanh ta. Hy vọng mọi người dân ở chung cư Carina sớm hồi phục sức khỏe và ổn định cuộc sống. Tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ nếu có thể”.

Được biết, số tiền thuê nhà 1 tháng của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Đằng tại khu chung cư Carina là 7 triệu đồng./.

Lưu Anh/VOV.VN