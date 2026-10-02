Trợ lý HLV Bangladesh: 'Đời làm bóng đá chưa gặp chuyện này'

Sau trận thua Indonesia 2-9 tối 1/10 tại FIFA ASEAN Cup 2026, trợ lý tuyển Bangladesh, Nguyễn Hoàng Lân bày tỏ thắc mắc về quyết định bù giờ cuối trận.

“Trong đời xem bóng đá và làm bóng đá của tôi, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Người ta giơ một bảng rồi sau đó lại giơ một bảng khác, tôi cũng không biết phải nói thế nào”, ông Lân chia sẻ.

Bảng điện tử ban đầu thông báo 2 phút bù giờ, trước khi được điều chỉnh thành 7 phút. Thời điểm ấy, Malaysia đang dẫn Singapore 6-0 ở trận cùng giờ. Sau khi Bangladesh rút ngắn tỷ số còn 2-7 ở phút 90+1, Indonesia cần thêm hai bàn để vượt Malaysia và giành vé vào chung kết.

Kevin Diks và Mitchell Baker sau đó lần lượt ghi bàn ở phút 90+6 và 90+7, giúp chủ nhà thắng 9-2.

Theo ông Lân, diễn biến ở trận Malaysia - Singapore khiến quyết định thay đổi thời gian bù giờ càng gây chú ý. “Lúc đó tôi hiểu Malaysia đã ghi thêm bàn và để đối thủ của chúng tôi vào chung kết, họ cần thêm bàn thắng. Mọi người xem thì cũng hiểu, tôi không muốn nói thêm”, ông nói.

Trợ lý người Việt cũng đặt vấn đề về thời điểm điều chỉnh số phút bù giờ. Theo ông, quyết định thay đổi xuất hiện sau khi tổ trọng tài kiểm tra VAR và cập nhật tình hình từ trận đấu cùng giờ.

Ở chiều ngược lại, HLV Indonesia John Herdman cho biết ông lập tức hỏi trọng tài thứ tư khi bảng điện tử chỉ hiện 2 phút. Theo Herdman, vị trọng tài này thừa nhận đó là sai sót, trong bối cảnh trận đấu trước đó có nhiều lần gián đoạn để VAR kiểm tra tình huống.

HLV Bangladesh Thomas Dooley cũng bày tỏ thắc mắc sau trận. Ông Lân cho rằng kết quả cuối cùng không chỉ khiến Bangladesh tiếc nuối mà còn bất công với Malaysia, đội thắng Singapore 6-0 nhưng vẫn mất vé chung kết ở phút cuối.

Chiến thắng 9-2 giúp Indonesia kết thúc bảng A với 7 điểm, hiệu số +9, bằng Malaysia nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn. Hai bàn trong thời gian bù giờ của Diks và Baker trực tiếp đưa đội chủ nhà vào chung kết.