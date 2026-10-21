Trợ lý giám đốc bỏ việc về giữ tiệm bánh đa cua của mẹ

Hà Trung Đức thay đổi công việc từ làm văn phòng sang bán hàng ăn sau khi mẹ phát hiện bệnh.

Khoảng 3 tháng nay, Hà Trung Đức (sinh năm 2000) dần quen với việc thức dậy lúc 4h hàng ngày, thay vì 7h như trước. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh nhanh chóng rán đậu, chiên chả cá, chả lá lốt, chuẩn bị bánh đa.

Khoảng 6h, quán bánh đa cua của gia đình anh ở phường Hải An (TP Hải Phòng) mở cửa, sẵn sàng đón khách ăn sáng. Đến 11h, Đức dọn hàng, trước khi bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho hôm sau, từ khoảng 15h đến 17h.

Nói với Tri Thức - Znews, Đức cho biết việc phải dậy sớm là một trong những điều đầu tiên anh phải thích nghi khi chuyển từ một nhân viên văn phòng sang điều hành quán đồ ăn sáng.

"Cũng phải mất một thời gian để quen, nhưng tôi nghĩ mình đang làm tốt. Tôi thấy giờ mình như một 'thực tập sinh' đang học hỏi, chuẩn bị cho tương lai hoàn toàn tự mình vận hành quán bánh đa cua", anh nói.

Bỏ việc về bán bánh đa

Trung Đức tốt nghiệp khoa Luật, trường Đại học Mở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Hải Phòng, đảm nhiệm vị trí chuyên viên SEO tại một công ty công nghệ chuyên phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp trong khoảng 10 tháng.

Đến tháng 6/20223, Đức trở lại Hà Nội để học và làm việc với vị trí chuyên viên phân tích kinh doanh. Một năm sau, anh một lần nữa trở về Hải Phòng do không còn cảm thấy phù hợp với công việc khi đó, cũng như muốn ở gần gia đình. Tại đây, anh trúng tuyển vị trí nhân viên marketing cho một công ty sự kiện.

Đức từng làm trưởng nhóm marketing một công ty ở Hải Phòng.

Sau khoảng nửa năm cố gắng, tháng 2/2025, Đức được bổ nhiệm lên vị trí trưởng nhóm marketing. Sau đó, anh tiếp tục được tin tưởng, điều chuyển sang vị trí trợ lý giám đốc và quản lý chung về marketing cho công ty.

Khi công việc đang ổn định, một biến cố xảy đến khiến chàng trai sinh năm 2000 đưa ra quyết định nghỉ ngang.

Tháng 5 vừa qua, mẹ Đức - bà Nguyễn Thị Kiểm (sinh năm 1967) - được chẩn đoán viêm phổi sau thời gian ho kéo dài. Suốt một tuần mẹ nằm viện, nhịp sống gia đình Đức đảo lộn. Ban ngày, bố anh túc trực ở bệnh viện, Đức vào thay ca đêm sau khi đi làm về. Sau khi ra viện, bà Kiểm vẫn còn yếu, phải đóng cửa quán bánh đa cua thêm khoảng 2 tuần.

Thấy mẹ lòng bứt rứt, liên tục lau chùi, dọn dẹp quán trong những ngày phải nghỉ bán, Đức thấy thương bà nhiều hơn. Đúng lúc đó, anh cảm thấy khá mệt mỏi, căng thẳng vì những dự án đang triển khai ở công ty.

Một buổi chiều khoảng 1 tuần sau khi mẹ ra viện, khi vẫn đang ngồi ở văn phòng, Đức gọi về cho mẹ: "Con sẽ nghỉ việc mẹ ạ. Con sẽ về cùng mẹ bán hàng".

Đức khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định nghỉ việc văn phòng.

Quyết định của Đức khiến cả cấp trên và bố mẹ bất ngờ, khuyên anh nên suy nghĩ lại. Nhưng chàng trai Hải Phòng kiên quyết, nói đây là quyết định đã được anh cân nhắc kỹ.

Trước đó, từ năm 2022 ngay sau khi Đức tốt nghiệp, bà Kiểm từng vài lần ngỏ ý bảo anh về bán hàng thay mình. Khi đó anh từ chối, nói chưa sẵn sàng bởi vẫn muốn trải nghiệm bên ngoài.

"Nhưng tôi vẫn hay nói với bạn bè rằng đến một lúc nào đó khi cảm thấy bay nhảy đủ, có những thành tựu nhất định, tôi sẽ cân nhắc việc về tiếp quản quán thay mẹ hoặc xây dựng mô hình khác dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của mẹ. Có chăng việc mẹ bệnh đẩy nhanh quyết định đó hơn một chút", anh nói.

"Ngày làm 8 tiếng" thật khác

Bà Nguyễn Thị Kiểm bắt đầu kinh doanh quán ăn từ những năm 1996, với mô hình ban đầu là bán thức ăn chín. Đến năm 2018, bà chuyển sang bánh đa cua tới nay và tạo dựng được danh tiếng nhất định ở địa phương.

Nói về công việc bán hàng ăn sáng vất vả, bà chia sẻ bản thân gắn bó vì niềm yêu thích nội trợ, cảm thấy vui khi những món mình nấu được thực khách yêu thích, ủng hộ.

"Khi thấy Đức nói quyết tâm về bán quán cùng, tôi cũng mừng, thoải mái tư tưởng hơn khi đã có người tiếp quản. Thằng bé vốn chăm chỉ, chịu khó, tôi tin con sẽ làm tốt khi được chỉ dạy tận tình và có thời gian làm quen", bà nói.

Những ngày đầu, hành trình với với Đức hiển nhiên không dễ dàng. Trước khi đứng bếp, anh không biết gì ngoài kinh nghiệm phụ bưng bê vào những dịp cuối tuần hoặc ngày lễ.

Khi làm chính, chàng trai sinh năm 2000 choáng ngợp trong tất cả các khâu. Anh thường xuyên lóng ngóng, thậm chí chóng mặt khi quá đông khách vào giờ cao điểm. Hay những khi hết nguyên liệu giữa chừng, xử lý thu chi anh cũng chưa kịp làm quen.

"Nhìn một quán bánh đa cua nhỏ, mô hình gia đình tưởng đơn giản nhưng để vận hành được là một chuỗi những mắt xích mà người đứng đầu phải bao quát hết. Không hề đơn giản", anh nói.

Đức được mẹ chỉ dạy từ những đầu việc nhỏ nhất khi về tiếp quản quán.

Vì kỹ tính, bà Kiểm cũng đặt ra yêu cầu cao với "người mới", thậm chí có lúc khiến hai mẹ con "khẩu chiến". Sau đó, Đức cũng hiểu được mỗi lời góp ý của mẹ đều đến từ kinh nghiệm, tâm huyết với quán và muốn tốt cho anh.

Đến nay, Đức đã bắt đầu quen việc, thuần thục từ việc chuẩn bị nguyên liệu tới đứng bếp. Bà Kiểm cũng lui dần về hỗ trợ, chỉ phụ một số đầu việc nhỏ. Ngoài công thức, hương vị được giữ nguyên, Đức còn vận dụng kiến thức marketing sẵn có để quảng cáo thêm trên mạng xã hội, thu hút thêm khách lạ. Nhờ đó, doanh thu quán cũng đi lên, thậm chí có ngày phải từ chối nhận khách vì kín bàn hoặc hết nguyên liệu sớm.

Nếu tính trung bình, Đức vẫn làm việc khoảng 8 tiếng/ngày như khi làm văn phòng nhưng không liền mạch, cũng không cần tăng ca sau giờ làm mỗi khi có dự án. Sau khoảng 17h, anh có thể dành thời gian cho bản thân, chăm chút cho các mối quan hệ cá nhân, vì vậy cảm thấy thoải mái tinh thần hơn trước. Với anh, thu nhập hiện tại cũng không chênh lệch nhiều so với khi đi làm văn phòng, là con số ổn với nhu cầu chi tiêu.

Trong tương lai, Đức mong muốn lan tỏa thương hiệu bánh đa cua của gia đình đến với nhiều khách hàng hơn cũng như áp dụng các phần mềm công nghệ để gia tăng hiệu quả công việc.

"Đến giờ, tôi chưa từng hối tiếc về quyết định về nhà bán bánh đa cua với mẹ. Tôi cũng rất vui khi đang từng bước tiếp nối, duy trì cơ ngơi mẹ đã vất vả gây dựng nhiều năm qua", anh bày tỏ.

Mai An