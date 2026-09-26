Trợ lực từ vốn tín dụng chính sách

Ông Bùi Tiến Vũ đầu tư vốn vay để phát triển chăn nuôi bò, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: NVCC

Nâng bước sinh viên ở giảng đường

Gia đình bà Lê Thị Hồng (trú thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc), từng gặp nhiều khó khăn khi con gái bước vào giảng đường đại học. Năm 2021, con gái bà là Huỳnh Thị Sương trúng tuyển ngành Du lịch Đại học Duy Tân. Chi phí học tập, sinh hoạt trong những năm đại học là khoản không nhỏ đối với gia đình.

Thông qua chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà Hồng được vay 105 triệu đồng, giải ngân theo từng kỳ, có thêm nguồn lực lo cho con học tập. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 6/2025, chị Huỳnh Thị Sương tìm được việc làm tại Công ty CP Dharma Việt Nam ở Hà Nội.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lâm (trú tổ dân phố 65, phường Thanh Khê) hiện có con trai học năm thứ hai Đại học. Từ tháng 10/2025, gia đình bà bắt đầu vay vốn chính sách để hỗ trợ chi phí học tập cho con. Đến nay, số tiền gia đình đang vay là 155 triệu đồng. “Nguồn vốn vay này giúp gia đình tôi có thêm kinh phí để con yên tâm học tập”, bà Lâm chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Khê, chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM được đơn vị triển khai thông suốt. Đến ngày 22/9/2026, đơn vị đã giải ngân cho 25 hộ, với tổng số tiền 2,035 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hồng (trú thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc) vay vốn chính sách hỗ trợ con gái học đại học. Ảnh: ĐVCC

Từ những khoản vay, nhiều gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học của con em. Với những ngành học có thời gian đào tạo dài, yêu cầu cao về chuyên môn, thực hành và công nghệ, nguồn vốn ưu đãi càng có ý nghĩa đối với những gia đình chưa có điều kiện về tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thêm cơ hội tìm việc làm, tạo thu nhập và từng bước hoàn trả khoản vay.

Tiếp vốn phát triển kinh tế

Cùng với tín dụng học sinh, sinh viên, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố còn được triển khai qua nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Nguồn vốn chính sách đã giúp bà Võ Thị Nga (trú thôn Duy Châu, xã Thu Bồn) từng bước xây dựng mô hình kinh tế gia đình. Cách đây khoảng 2 năm, bà Nga vay 150 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, bà đầu tư mua 2 con bò nái sinh sản, kết hợp nuôi vịt, nuôi dê. Tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, gia đình phát triển mô hình trồng sen, nuôi cá kết hợp dịch vụ câu cá. “Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi có nguồn thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều, con cái được học hành, kinh tế gia đình ổn định hơn”, bà Nga chia sẻ.

Cũng lựa chọn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Tiến Vũ (trú thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha) vay 200 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ việc làm để đầu tư nuôi bò, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế.

Theo bà Lê Thị Xuân Trang, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc, nguồn vốn được đơn vị triển khai đến đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống. Khi một sinh viên được tiếp sức để hoàn thành chương trình đào tạo, khi một hộ dân có vốn phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, giá trị của nguồn vốn không chỉ dừng lại ở khoản vay mà tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục đồng hành với người nghèo, các đối tượng chính sách và thế hệ trẻ trên hành trình học tập, lập nghiệp.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố hiện đạt 16.273 tỷ đồng, với hơn 223 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên có dư nợ 642 tỷ đồng, với khoảng 11,3 nghìn hộ gia đình còn dư nợ. Sau một năm triển khai chương trình cho vay đối với người học các ngành STEM, toàn thành phố có dư nợ hơn 14 tỷ đồng, với 191 sinh viên được vay vốn.

“Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ thể hiện qua số tiền giải ngân hay số khách hàng tiếp cận vốn. Quan trọng hơn, nguồn vốn góp phần giúp người dân có thêm sinh kế, có việc làm, ổn định cuộc sống; đồng thời giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập và có cơ hội lập nghiệp sau khi tốt nghiệp”, ông Chung nói.