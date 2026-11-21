Du khách trải nghiệm đạp xe tại Khu du lịch Tràng An Golf & Resort.

Tiếp sức cho hoạt động văn hóa, du lịch từ cơ sở

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ Cúc Họa Mi, phường Hoa Lư đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những người yêu thích ca hát, múa chèo và nhảy dân vũ. Được thành lập cách đây 6 năm, CLB hiện có hơn 30 thành viên, duy trì hoạt động tập luyện đều đặn vào các buổi tối, từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Không chỉ phục vụ các chương trình văn hóa, văn nghệ của địa phương, các thành viên còn tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu tại Phố cổ Hoa Lư, khu vực Tam Cốc - Bích Động, các hội chợ và sự kiện văn hóa, du lịch.

Để duy trì hoạt động, trước đây kinh phí của CLB chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các thành viên. Nguồn quỹ còn hạn chế khiến việc thuê trang phục biểu diễn, tổ chức tập luyện, học các tiết mục mới gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, vừa qua, khi CLB được hỗ trợ 30 triệu đồng theo Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các thành viên đều rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ nhiệm CLB văn hóa, văn nghệ Cúc Họa Mi cho biết: “Được tỉnh quan tâm hỗ trợ 30 triệu đồng để mua trang phục, thiết bị, tổ chức sinh hoạt các thành viên đều rất vui, phấn khởi. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động, tích cực tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ của địa phương và phục vụ du khách”.

Không riêng CLB văn hóa, văn nghệ Cúc Họa Mi, CLB Xe đạp xanh tại phường Hoa Lư cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng theo chính sách này của tỉnh. Đối với các tổ chức hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, sự hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, khuyến khích các thành viên duy trì sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động.

Với lợi thế là trung tâm tổ chức các sự kiện giao lưu, văn hóa, đồng thời là điểm kết nối nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư là nơi các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi. Hiện toàn phường có 11 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các CLB đã tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu tại khu, điểm du lịch và các sự kiện văn hóa, góp phần giới thiệu những nét đẹp quê hương, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

CLB văn hóa, văn nghệ Cúc Họa Mi giao lưu văn nghệ.

Từ thực tiễn đó, chính sách hỗ trợ các đội văn nghệ, CLB văn nghệ quần chúng phục vụ khách du lịch được quy định tại Nghị quyết 44 có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ chế khuyến khích các tổ chức văn hóa cộng đồng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường biểu diễn phục vụ du khách, từng bước gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch.

Không chỉ hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh còn tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc điều hành Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend cho biết, những năm trước, đơn vị đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình (cũ) trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và tham gia các chương trình xúc tiến sản phẩm theo Nghị quyết 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030. Sau khi hợp nhất, tỉnh tiếp tục quan tâm, sớm ban hành chính sách thay thế thể hiện quan điểm đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp một cách xuyên suốt, thiết thực.

Theo ông Hà, vừa qua, đơn vị cũng được hỗ trợ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự hỗ trợ của tỉnh giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, tạo thêm động lực để chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Đặc biệt, khi tham gia các sự kiện du lịch chuyên ngành, doanh nghiệp có cơ hội cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận đối tác, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của Ninh Bình cũng được mở rộng.

Đưa chính sách vào thực tiễn, tạo động lực phát triển

Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2030 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030.

Có thể nói, đây là bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới một cách nhanh chóng, rõ ràng khi Ninh Bình sau hợp nhất có không gian phát triển rộng mở, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, với nhiều lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, tâm linh, làng nghề và du lịch biển. Điểm nổi bật của Nghị quyết là chính sách hỗ trợ hướng đến nhiều chủ thể tham gia hoạt động du lịch, từ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ đến người lao động và cộng đồng dân cư.

Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Đến nay, đã có 7 đơn vị kinh doanh, 2 CLB trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng từ Nghị quyết 44 với tổng kinh phí trên 160 triệu đồng. Kết quả bước đầu cho thấy chính sách đã được cụ thể hóa, từng bước tiếp cận các đối tượng thụ hưởng, tạo động lực, phấn khởi cho các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Sự ra đời của Nghị quyết 44 càng có ý nghĩa trong bối cảnh du lịch Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Sở Du lịch, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,19% kế hoạch năm. Tổng thu hoạt động du lịch ước đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ và vượt 16,72% kế hoạch năm.

Hiện toàn tỉnh có 17 khu, điểm du lịch đã được công nhận, gần 60 khu, điểm và địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch; 86 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; 1.558 cơ sở lưu trú với gần 23.000 phòng nghỉ. Số lao động trực tiếp trong ngành du lịch ước đạt trên 46.500 người.

Những con số trên cho thấy quy mô và sức hấp dẫn của du lịch Ninh Bình, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực và môi trường du lịch. Trong bối cảnh đó, chính sách hỗ trợ đóng vai trò quan trọng, góp phần khuyến khích các chủ thể đầu tư nâng cấp dịch vụ, đổi mới cách thức kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tuy nhiên, để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là đưa chính sách đến đúng đối tượng, bảo đảm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận thông tin, hướng dẫn thực hiện thuận lợi.

Vì vậy, cùng với việc công khai, tuyên truyền các chính sách, cần tăng cường hướng dẫn trực tiếp, rà soát nhu cầu tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đặc biệt, cần quan tâm các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, làng nghề truyền thống, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi hoạt động du lịch và được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành.

Đội múa rồng truyền thống phường Tây Hoa Lư tham gia nghi lễ rước rồng trong Lễ hội Tràng An.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND chính xác, kịp thời, đúng đối tượng; qua đó tạo thêm động lực cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia phát triển du lịch.

Trước hết, Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, công khai các nội dung, điều kiện, mức hỗ trợ và thành phần hồ sơ của từng chính sách; phối hợp với UBND các xã, phường và Hiệp hội Du lịch tỉnh để thông tin được phổ biến rộng rãi, giúp các đối tượng có nhu cầu chủ động tiếp cận.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã và Sở Tài chính trong công tác thẩm định, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn. Việc thực hiện cam kết sử dụng kinh phí đúng mục đích và trách nhiệm hoàn trả khi vi phạm cũng được chú trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả của chính sách.

Cùng với đó, ngành sẽ đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hướng tới 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận, xử lý theo hình thức trực tuyến; đồng thời rà soát, tối ưu quy trình phối hợp giữa các cấp, các ngành, rút ngắn thời gian từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến phê duyệt và chi trả kinh phí.

Bên cạnh việc bảo đảm quy trình thực hiện, Sở Du lịch tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của các chính sách hỗ trợ trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường và khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, cơ sở lưu trú, làng nghề và các đội, CLB văn nghệ quần chúng cũng sẽ được quan tâm, qua đó khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển du lịch gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa bản địa.

Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND đã và đang từng bước khẳng định ý nghĩa thiết thực trong đời sống và hoạt động kinh doanh du lịch. Khi chính sách được triển khai đồng bộ, minh bạch, đúng đối tượng và gắn với nhu cầu thực tiễn, nguồn lực hỗ trợ sẽ tiếp tục được phát huy. Qua đó tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia xây dựng du lịch Ninh Bình ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu bản sắc và phát triển bền vững.