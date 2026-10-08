Trợ lực cho phát triển miền núi:Thúc đẩy phát triển bền vững

Người dân xã Đông Giang tiếp cận các cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phát triển kinh tế. Ảnh: HỒ QUÂN

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÀ, GIÁM ĐỐC SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026 thực hiện còn thấp. Sở đã chỉ đạo các địa phương miền núi khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại rõ công trình tiếp tục triển khai và công trình không còn khả năng thực hiện để có phương án điều chỉnh nguồn vốn phù hợp. Đối với những dự án ít hoặc không còn vướng mắc, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, hiện nay thành phố đã phân bổ 870 tỷ đồng cho các địa phương. Tiếp nhận vốn, các địa phương đang triển khai thủ tục đầu tư thực hiện dự án trong chương trình. Đáng chú ý, để nâng cao hiệu quả thực hiện, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình tại cơ sở như: quản lý tài chính, thanh toán, quyết toán nguồn vốn; kỹ năng lãnh đạo, điều hành, giải quyết vấn đề; kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình…

Sở cũng chỉ đạo các địa phương bảo đảm tiến độ giải ngân đi đôi với hiệu quả đầu tư; lựa chọn dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, ưu tiên các công trình trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải. Đối với mô hình hỗ trợ sinh kế, các địa phương cần tính toán theo hướng gắn với phát triển sản phẩm OCOP; tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và góp phần giảm nghèo lâu dài cho đồng bào vùng cao.

BÀ PHAN THỊ TUYẾT NHUNG, TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND THÀNH PHỐ

Phát huy các chính sách đặc thù

Cùng với chính sách lớn về sắp xếp dân cư, hỗ trợ liên quan đến đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, HĐND thành phố đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Điển hình như chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, với nguồn lực bố trí 150 tỷ đồng/năm, trong đó người dân khu vực miền núi thuộc đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng. Chính sách về phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu, với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến hơn 136 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ đầu tư các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn, trong đó hỗ trợ 55 triệu đồng/ha/chu kỳ đối với trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra, còn có chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đồng bào Co ở xã Trà Liên bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống từ các cơ chế, chính sách hỗ trợ của miền núi. Ảnh: HỒ QUÂN

Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội cũng có nhiều chính sách đặc thù cho khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, thành phố có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 100% đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở; hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản. Riêng về giáo dục có chính sách hỗ trợ 6 trường nội trú liên cấp biên giới; chương trình sữa học đường; ôn thi tốt nghiệp THPT; cùng các chính sách về mức chi tăng thêm đối với các nghị định của Chính phủ về hỗ trợ trong giáo dục.

Trong thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, ban hành các chính sách liên quan khác như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển du lịch. Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố thường xuyên làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách.

ÔNG NGUYỄN THANH HỒNG, GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tăng tốc phủ sóng viễn thông

Thời điểm ngày 1/7/2025, toàn thành phố có 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng. Đáng nói, các vị trí này nằm ở vùng núi cao, hiểm trở, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, rất khó trong xây lắp hạ tầng điện lưới, kéo cáp quang để xây dựng trạm BTS. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và tinh thần vào cuộc chủ động của các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, tính đến 20/9 toàn thành phố còn 4 thôn, 8 cụm dân cư lõm sóng, tức đã giảm 91% so với thời điểm hơn một năm trước.

UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện cho các vùng thiếu điện trên địa bàn, trong đó ưu tiên các khu vực lõm sóng. Đồng thời triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink tại 14 địa điểm, bao gồm 4 thôn và 10 điểm trường nằm ở các địa bàn khó khăn thuộc các xã Avương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân và Trà Giáp. Theo kế hoạch, đến ngày 30/12/2026, thành phố sẽ hoàn thành xóa các điểm lõm sóng còn lại trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tối ưu hạ tầng hiện có, mở rộng vùng phủ sóng đến khu vực vùng sâu, vùng xa.