Trợ lực cho phát triển miền núi:Giải bài toán hạ tầng

Người dân xã Hùng Sơn dựng nhà mới tại khu tái định cư. Ảnh: HỒ QUÂN

Chăm lo an cư

Là địa bàn miền núi có địa hình đồi dốc lớn, xã Phước Thành đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch, sắp xếp dân cư để ứng phó sạt lở. Sau đợt sạt lở cuối tháng 10/2025, địa phương tiếp tục triển khai 2 khu tái định cư tại thôn Phước Sơn, với tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Trong đó, một khu dân cư có kinh phí khoảng 17 tỷ đồng đã hoàn thiện, bố trí ổn định cho 36 hộ dân sinh sống. Theo Chủ tịch UBND xã Phước Thành Đỗ Hoài Xoan, qua rà soát, địa bàn xã còn có hơn 260 hộ dân đang sinh sống trong những khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án và sẽ đề xuất nguồn kinh phí khoảng 160 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thiện các khu tái định cư.

Tương tự, xã Hùng Sơn có 676 hộ dân và 120 căn nhà đang sống trong vùng nguy hiểm, mất an toàn. Vào giữa tháng 9 vừa qua, địa phương đã tổ chức vận động di dời khẩn cấp 40 hộ dân, với 133 nhân khẩu ở khu dân cư dưới chân núi Pơrlai (thôn Gari) để bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hùng Sơn Nguyễn Văn Kỳ cho biết, về sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, địa phương có nhu cầu đầu tư mới 3 khu dân cư, sắp xếp cho 361 hộ, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 69,9 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 bố trí 15 hộ, kinh phí gần 2,8 tỷ đồng; năm 2027 bố trí 346 hộ, kinh phí hơn 67 tỷ đồng.

Theo Ban Dân tộc HĐND thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ, đã thực hiện hỗ trợ 3.370 hộ. Trong đó, đối với các hộ dân thuộc vùng có nguy cơ thiên tai đã thực hiện được 3.048 hộ.

Vào ngày 6/10 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XI đã thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036. Theo đề án này, thành phố sẽ đầu tư mới 129 khu/điểm tái định cư, với tổng nguồn lực ước tính khoảng 3.417 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố ưu tiên đầu tư 66 khu/điểm tại các khu vực có nguy cơ cao, với kinh phí hơn 2.255 tỷ đồng.

Khu dân cư được sắp xếp hoàn chỉnh ở xã Hùng Sơn. Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng bộ hạ tầng

Song song với ổn định dân cư là bài toán về hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, điện và sóng viễn thông.

Tại xã Trà Linh, trong giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã được quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bằng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách Trung ương, thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Cụ thể, địa phương đã hoàn thành 16 công trình giao thông, 8 công trình hạ tầng điện, 5 công trình cơ sở vật chất trường học, 9 công trình trụ sở, 13 công trình thủy lợi và 2 công trình nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh Lê Duy Quang thông tin, hiện nay địa phương đang triển khai các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang năm 2026 thực hiện, trong đó có 11 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và 13 dự án đầu tư công. Riêng năm 2026, khởi công mới 27 dự án đầu tư công. Tổng nguồn vốn đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng trên địa bàn gần 216,9 tỷ đồng.

Theo UBND xã Nam Trà My, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 32 công trình; đang thi công 8 công trình (các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 sang năm 2026 thực hiện) và khởi công mới 11 công trình năm 2026. Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, các công trình hoàn thành đã góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện đi lại, sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ cơ bản của người dân.

Tuy nhiên, ở khu vực xa trung tâm vẫn còn nhu cầu lớn về giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, viễn thông và công trình phòng chống thiên tai. Do đó, địa phương tiếp tục ưu tiên hoàn thành các công trình chuyển tiếp, xử lý các công trình chậm tiến độ; đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư cho những khu vực còn thiếu hạ tầng thiết yếu.

Giai đoạn 2026 - 2030, xã Nam Trà My đã đề xuất đầu tư 4 công trình hạ tầng điện, 12 công trình giao thông, 1 dự án nước sinh hoạt, 1 dự án phòng chống thiên tai và 8 công trình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, viễn thông, với tổng nguồn lực hơn 664 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả, xã ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách, thiết yếu; chú trọng giải pháp kỹ thuật chống chịu thiên tai, bảo đảm an toàn, bền vững và phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương trong 5 năm tới gần 138.849 tỷ đồng. Trong đó, thành phố sẽ phân cấp nguồn vốn đầu tư công cho cấp xã và vốn chương trình mục tiêu quốc gia gần 26.783 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ quan tâm bố trí nguồn lực hợp lý cho khu vực phía tây, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đầu tư các dự án kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng về lâm nghiệp, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu và kinh tế nông nghiệp, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.