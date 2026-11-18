Sẻ chia kinh nghiệm từ góc nhìn thực tiễn

Trong bối cảnh thị trường và môi trường kinh doanh không ngừng biến động, cạnh tranh ngày càng gia tăng, chuyển đổi số và công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Các chuyên gia nhận định, hiện các doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh ở mức độ cao cấp hơn. Các trợ lý AI được đào tạo để tham gia sâu vào mọi hoạt động trong chuỗi bán hàng.

Đây là những đòi hỏi thực tế mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt trên hành trình phát triển. Nếu không có chiến lược thị trường rõ ràng, marketing đúng hướng và khả năng khai thác hiệu quả các nguồn lực, doanh nghiệp rất dễ bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng ngay trên thị trường.

Một hội thảo về marketing thu hút cộng đồng doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Khắc Kiên

Tại hội thảo “Chiến lược marketing, thị trường–Chinh phục khách hàng, thu hút đầu tư” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) phối hợp với Vạn Long Group tổ chức mới đây, những góc nhìn chiến lược, giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả marketing, phát triển thị trường và mở rộng cơ hội kết nối đầu tư… đã được các chuyên gia, nhà quản lý gợi mở.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực giúp chủ doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing trong thời kỳ mới, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (SCE) khẳng định, cập nhật chính sách, kinh nghiệm sẽ mang lại giá trị thực tiễn, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing trong thời kỳ mới một cách hiệu quả.

“Một sản phẩm tốt chỉ tạo ra giá trị khi đến được đúng khách hàng và được khách hàng tin tưởng. Vì thế, chiến lược thị trường và marketing không chỉ là công việc quảng bá, mà là nền tảng để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với đối tác, nhà đầu tư”, bà Hoàng Anh chỉ ra.

Bà Dương Thị Kim Liên, Viện trưởng Viện hỗ trợ Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: Khắc Kiên

Chia sẻ với phóng viên, bà Dương Thị Kim Liên, Viện trưởng Viện hỗ trợ Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp cho rằng, trong thời kỳ mới, doanh nghiệp buộc phải chú trọng từ bán sản phẩm đến chủ động xây dựng, kiến tạo thị trường và hệ sinh thái tăng trưởng. Bởi phương pháp nhận diện khách hàng, khai phá thị trường mới và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng đang được AI trợ lực tra cứu, tổng hợp, tạo nội dung và phương án nhanh hơn trước.

“Trong nghiên cứu thực địa, người ít kinh nghiệm nhận lợi ích năng suất lớn hơn và học nhanh hơn khi được AI hỗ trợ. Song doanh nghiệp cần phát triển năng lực nào để biến tín hiệu thị trường thành tăng trưởng, có chất lượng khi AI làm giảm chi phí tiếp cận tri thức và tăng tốc học hỏi mới đáng bàn. Lợi thế không nằm ở việc có nhiều câu trả lời hơn mà nằm ở khả năng đặt câu hỏi đúng, tạo bằng chứng nhanh, phán đoán tốt và thực hiện lời hứa đáng tin cậy”, vị này chỉ ra.

Ông Lâm Quang Tùng, Giám đốc điều hành mạng lưới truyền thông sáng tạo (Việt Nam In2spire Network). Ảnh: Khắc Kiên

Trong khi đó, ông Lâm Quang Tùng, Giám đốc điều hành mạng lưới truyền thông sáng tạo (Việt Nam In2spire Network) cho hay, cơ hội tăng trưởng thường phải bắt đầu từ một vấn đề có thật khi nhu cầu thị trường chưa được là bài toán rõ ràng. Vì vậy, định vị sai vấn đề sẽ khiến doanh nghiệp không tìm được đúng đối tác đồng hành để có thể bổ sung năng lực. Nếu ứng dụng công nghệ trong hoạt động marketing và truyền thông chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, gia tăng độ nhận diện thương hiệu, mở rộng kết nối và nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút đầu tư. Muốn vậy, cần một nền tảng dữ liệu tin cậy để các bên hiểu đúng nhau, nghĩa là hình thành một cổng tư vấn và chỉ dẫn địa lý về các sản phẩm, dịch vụ để quảng bá sản phẩm dịch vụ.

Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Bên cạnh chiến lược thị trường và truyền thông, vấn đề xây dựng niềm tin và uy tín thương hiệu là chính sách được đặc biệt quan tâm. Để xây dựng thương hiệu đáng tin, chinh phục khách hàng, thu hút nhà đầu tư, TS Đào Cẩm Thủy, Phó ban Đối ngoại CSMO Việt Nam, CEO & Founder Mars English, Mars Education, Mars Marketing, chuyên gia marketing và truyền thông nhấn mạnh: Các doanh nghiệp cần nhận diện tầm quan trọng của chiến lược thương hiệu nhất quán, minh bạch và có sức thuyết phục trong hành trình mở rộng kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp cận nguồn vốn đầu tư.

TS Đào Cẩm Thủy, Phó ban Đối ngoại CSMO Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên

“Lấy khách hàng là trung tâm, cá nhân hoá bằng cách gợi ý phù hợp dựa trên lịch sử, thời tiết, ưu đãi theo hành vi, cũng như ứng dụng thuận tiện hơn với đặt trước, thanh toán, chọn cửa hàng nhận đồ. Khi khách hàng tin tưởng, nhà đầu tư tin rằng doanh nghiệp có thể giữ lời ở quy mô lớn hơn”, vị này nói. Hà Nội là một trong những tỉnh thành có nhiều chính sách, hoạt động đang hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết bài toán tăng trưởng.

Qua quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh cho hay, cùng với những nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước, năm 2026 là một năm có nhiều dấu ấn quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Ngày 17-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”. Cùng với đó, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4-2026 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Các văn bản tạo hành lang pháp lý và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho Thủ đô, trao cho chính quyền thành phố Hà Nội nhiều thẩm quyền đặc thù, vượt trội; có những cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhằm khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển.

Từ góc độ đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp, SCE đặc biệt quan tâm đến việc tạo dựng một hệ sinh thái xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tư vấn, mở rộng thị trường, công nghệ và kết nối các đối tác đầu tư, kinh doanh đến đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tinh thần này đã được thể hiện rõ trong Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 1-11-2025 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030”. Thành phố giao SCE, Sở Tài chính chủ trì tổ chức thực hiện đề án và làm đầu mối chủ trì triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân thông qua các kế hoạch, chương trình hành động thiết thực.

“SCE đồng hành, mong là cầu nối doanh nghiệp đến gần hơn với các chính sách, cơ quan quản lý nhà nước. Các ý kiến đóng góp thiết thực, các kiến nghị và đề xuất thực tế của doanh nghiệp sẽ đến với các nhà quản lý, nhà xây dựng chính sách một cách nhanh chóng, hiệu quả. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin trên thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững”, bà Hoàng Anh nói.