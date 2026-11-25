Trở lại sau gần 4 năm, “tay đấm thép” xứ Thanh hướng tới lần thứ 3 vô địch Đại hội
Sau gần 4 năm vắng bóng trên võ đài, nhà vô địch Boxing SEA Games 31 Trần Thị Linh đã trở lại tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Từng giành HCV ở hai kỳ Đại hội liên tiếp vào các năm 2018 và 2022, nữ võ sĩ xứ Thanh tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất tại kỳ Đại hội năm nay.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/tro-lai-sau-gan-4-nam-tay-dam-thep-xu-thanh-huong-toi-lan-thu-3-vo-dich-dai-hoi-310377.htm