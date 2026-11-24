Ông Jensen Huang quay trở lại chức CEO của Nvidia sau 11 ngày từ chức. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Quyết định bất ngờ này đã đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, đồng thời khiến các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giảm giá của cổ phiếu này phải đối mặt với khoản thua lỗ lớn nhất trong nhiều năm.

Trong phiên giao dịch sáng 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 33%, lên khoảng 167 USD/cổ phiếu, qua đó bù đắp phần lớn giá trị đã mất kể từ khi ông Huang từ chức 11 ngày trước đó. Quyết định rời vị trí lãnh đạo của ông được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện bê bối liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân với đối tác và cấp dưới.

Theo tạp chí Forbes, đà phục hồi của cổ phiếu Nvidia đã giúp tài sản của ông Huang, người đồng sáng lập và hiện nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần tập đoàn, tăng thêm khoảng 36,6 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giảm giá cổ phiếu Nvidia đã phải chịu khoản lỗ trên giấy tờ khoảng 12,2 tỷ USD. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường ORTEX, đây là mức thua lỗ trong một ngày lớn nhất của nhóm nhà đầu tư này kể từ ít nhất năm 2019.

Diễn biến trên đã xóa sạch hơn 10,5 tỷ USD lợi nhuận mà các nhà đầu tư bán khống thu được chỉ trong tuần trước. Tuy nhiên, ORTEX lưu ý nhóm này vẫn ghi nhận khoản lãi khoảng 14 tỷ USD tính từ ngày 29/10. Với tỷ lệ cổ phiếu bán khống chỉ chiếm khoảng 1% lượng cổ phiếu Nvidia được tự do giao dịch, ông Peter Hillerberg, đồng sáng lập ORTEX, nhận định biến động vừa qua chủ yếu là phản ứng của thị trường trước thông tin mới, chứ chưa phải một đợt ép bán khống trên diện rộng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến diễn biến này là quyết định nhất trí của hội đồng quản trị Nvidia về việc đưa ông Huang trở lại vị trí CEO, chưa đầy hai tuần sau khi ông rời vị trí. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ việc ông Huang trở lại. Ông Trump cho biết hội đồng quản trị Nvidia trước đó đã tìm kiếm những bảo đảm liên quan đến các quan ngại về an ninh quốc gia gắn với những cáo buộc gián điệp.

Tác động từ sự trở lại của ông Huang không chỉ giới hạn trong phạm vi Nvidia mà còn lan rộng ra thị trường tài chính. Thông tin này góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường tiền điện tử. Bitcoin tăng giá khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện, trong khi cổ phiếu Anthropic giảm giá. Trong phiên giao dịch ngày 23/11, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 5%, còn Nasdaq tăng gần 7%, bù đắp mức giảm trong phiên bán tháo hôm thứ Sáu trước đó do những lo ngại về chi tiêu cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến trên khép lại một chuỗi sự kiện doanh nghiệp bất thường: một nhà sáng lập rời vị trí lãnh đạo giữa những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc gián điệp, được thay thế, rồi nhanh chóng trở lại sau sự can thiệp từ cấp cao nhất, trong bối cảnh thị trường liên tục biến động theo từng thông tin mới.

Đối với ông Huang, đây là sự phục hồi đáng kể khi cả giá trị tài sản cá nhân và vị trí lãnh đạo tại Nvidia đều nhanh chóng trở lại mức trước đó.

Trong khi đó, với Nvidia - doanh nghiệp cung cấp các dòng chip đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của AI và hệ thống trung tâm dữ liệu, diễn biến này một lần nữa cho thấy mức độ ảnh hưởng của một tập đoàn công nghệ lớn, cũng như vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp, đối với thị trường tài chính toàn cầu.