Ngày 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại diện nhà giáo ở nhiều cấp học, lĩnh vực và địa bàn công tác chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nêu khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn giảng dạy, quản lý giáo dục.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đề xuất chuẩn giáo viên dạy bằng tiếng Anh

Đại diện khối giáo dục tư thục, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hệ thống giáo dục ngoài công lập.

Theo cô Thúy, giáo dục tư thục là khu vực có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong chuyển đổi số và triển khai các chương trình giáo dục quốc tế.

“Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cũng như một số các trường tư thục đã đưa các chương trình giảng dạy quốc tế bằng tiếng Anh. Điều trăn trở trước đây của chúng tôi là bị lệ thuộc vào đội ngũ giáo viên nước ngoài.

Đến nay chúng tôi đã áp dụng mô hình đồng dạy giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam để dần có thể chuyển giao và giáo viên Việt Nam đã bắt đầu giảng dạy các bộ môn bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, để đào tạo được nhóm giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh đòi hỏi chúng ta phải có những chương trình mạnh mẽ hơn nữa và có những chính sách để giáo viên tư thục được công bằng như với giáo viên công lập”, nữ Hiệu trưởng bày tỏ trăn trở.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Theo cô, giáo viên ngoài công lập vẫn chịu nhiều áp lực từ xã hội và phụ huynh. Bên cạnh yêu cầu nâng cao chuyên môn, giáo viên còn phải dành thời gian tư vấn, trao đổi với cha mẹ học sinh, kể cả sau giờ học.

Sự phát triển của AI cũng đặt ra những câu hỏi mới đối với giáo dục, đặc biệt là năng lực tự học, tự điều chỉnh của học sinh và vai trò của người thầy.

Từ đó, cô Thúy đề xuất xây dựng khung năng lực giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế; sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn, sức khỏe số cho học sinh phổ thông.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế hợp tác công - tư, tạo điều kiện để các mô hình trường tư thục đã được kiểm chứng có thể chia sẻ, nhân rộng; bảo đảm nhà giáo ngoài công lập được thụ hưởng bình đẳng các chính sách phát triển đội ngũ.

Trăn trở của giáo viên vùng biên

Đại diện giáo viên mầm non, thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ hành trình 8 năm công tác, từ giáo viên trực tiếp đứng lớp đến đảm nhiệm quản lý chuyên môn rồi trở lại với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Công tác tại địa bàn miền núi, biên giới, thầy hiểu những khó khăn mà giáo viên mầm non phải đối mặt, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến sự khác biệt về ngôn ngữ, hoàn cảnh gia đình và điều kiện chăm sóc trẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

“Điều tôi trăn trở là làm sao để mọi trẻ em, dù ở thành phố hay miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đều có cơ hội được tiếp cận giáo dục có chất lượng, được chăm sóc, nuôi dưỡng, được yêu thương và phát triển toàn diện.

Đồng thời, giáo viên, nhất là những người công tác ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn, luôn nhận được quan tâm để mỗi giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, được bảo đảm đời sống và có điều kiện học tập, sáng tạo, cống hiến”, thầy Bách chia sẻ.

Từ thực tiễn công tác, thầy kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với giáo viên mầm non, nhất là người làm việc tại vùng miền núi, biên giới, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp. Thầy cũng đề xuất đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM.

Đi trước một bước trong chuyển đổi số

Trung tá Võ Minh Cảnh, giáo viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an cho rằng, muốn xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại cần bắt đầu từ đào tạo nguồn nhân lực hiện đại. Giáo dục Công an nhân dân phải chủ động đi trước một bước, giúp học viên làm chủ tri thức, công nghệ và có khả năng xử lý những thách thức an ninh mới.

Trung tá Võ Minh Cảnh, giáo viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Ông kiến nghị xây dựng môi trường giáo dục Công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI, công nghệ mô phỏng và các thành tựu khoa học vào giảng dạy, nghiên cứu, huấn luyện nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, cần mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo Công an nhân dân; tăng cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và tiếp cận các phương pháp đào tạo, công nghệ nghiệp vụ tiên tiến.

Kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực

Đối với giáo dục đại học, thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ, điều trăn trở là tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và nguồn lực để các trường phát huy vai trò đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Thầy Tùng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài; trao quyền chủ động hơn cho các trường đại học công lập trong tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ giảng viên, nhà khoa học giỏi.

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Về tự chủ đại học, thầy đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế tài chính, mua sắm trang thiết bị và sử dụng kinh phí nghiên cứu; đẩy mạnh cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Một kiến nghị khác là tăng đầu tư cho các lĩnh vực khoa học có ý nghĩa chiến lược, trong đó có khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đồng thời, cần có cơ chế giao nhiệm vụ, đầu tư theo thế mạnh của các đại học vùng.