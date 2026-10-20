Trò hề giới giải trí Trung Quốc

Trang QQ đưa tin ban tổ chức giải thưởng điện ảnh Kim Kê lần thứ 39 đã công bố danh sách các diễn viên và tác phẩm lọt vào top 5 đề cử. Tuy nhiên, kết quả nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến chê bai của công chúng, ngay cả giới chuyên môn cũng lắc đầu ngao ngán: "Cả một năm nhưng nền điện ảnh Trung Quốc không tìm ra nổi 5 cái tên xứng đáng lọt vào danh sách đề cử".

Hạng mục nữ chính gây tranh cãi

Hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) là cuộc đua của 5 minh tinh gồm Lý Tư Đồng - tay ngang tham gia diễn xuất, vai diễn đầu tay đã bùng nổ với doanh thu hơn 2 tỷ NDT trong tác phẩm Thư tình gửi ngoại.

Cái tên thứ hai là Trần Lệ Quân - nữ diễn viên Việt kịch nổi tiếng, đóng vai phụ trong phim cổ trang Tiêu nhân, do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính, nhưng bất ngờ được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.

"Con gái quốc dân" Trương Tử Phong trong phim Bổ phong truy ảnh cũng nhận một suất. Cao Diệp được đề cử vai nữ chính trong phim Tiệm ảnh Nam Kinh. Trong khi đó, Tống Giai bất ngờ nhận được đề cử với tác phẩm Quân tình nguyện: Đẫm máu vì hòa bình.

Đáng nói nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi từng giành được ngôi vị ảnh hậu Venice với bộ phim Mặt trời treo giữa bầu trời (The Sun Rises on Us All) lại không có tên trong nhóm đề cử cuối. Chiến thắng của Tân Chỉ Lôi từng làm rạng danh giới nghệ thuật Trung Quốc vì đến nay, Trung Quốc mới chỉ có hai diễn viên Củng Lợi và Diệp Đức Nhàn giành được vinh dự này.

Tân Chỉ Lôi (trái) bất ngờ vì bị loại. Trong khi đó, Tống Giai bị đánh giá là được ban tổ chức Kim Kê ưu ái, liên tục lọt vào danh sách đề cử cuối.

Thế nhưng theo giám khảo Hề Mỹ Quyên, diễn xuất của Tân Chỉ Lôi mang phong cách riêng quá mạnh mẽ, được cộng hưởng nhờ cách quay và câu chuyện phim, không phải kiểu vai diễn mà diễn viên có thể biểu đạt cảm xúc thông qua từng lỗ chân lông trên khuôn mặt.

Ngược lại, vai diễn của Tống Giai lại thể hiện một nhân vật sống động, chân thực, có máu có thịt. Khán giả có thể nhìn thấy đầy đủ những cung bậc cảm xúc vui, giận, buồn, thương.

Tuy nhiên, nhận xét của Hề Mỹ Quyên không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nhiều người cho rằng diễn xuất của Tống Giai đang bị thổi phồng. Hơn nữa, Tống Giai vừa chiến thắng tại kỳ Kim Kê 2025 với phim Những điều tốt đẹp, vì vậy khả năng chiến thắng của cô tại mùa này rất thấp. Năm 2025, Tống Giai cũng nhận nhiều chỉ trích vì vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Lý Tư Đồng (trái) diễn xuất còn non tay nhưng vẫn nhiều lần lọt vào đề cử các giải thưởng điện ảnh lớn. Trần Lệ Quân cũng bị chê diễn xuất bình thường.

Trong số các đề cử còn lại, Lý Tư Đồng có danh tiếng tốt do phim giàu ý nghĩa nhân văn, nhưng diễn xuất của cô còn non kém, bị đánh giá là khó giành chiến thắng. Trương Tử Phong trong Bổ phong truy ảnh có vai diễn thiếu sức nặng.

Trần Lệ Quân cũng là trường hợp gây tranh cãi vì diễn xuất của cô không quá xuất sắc, chỉ ở mức tròn vai, việc Trần Lệ Quân được tranh giải Ảnh hậu bị cho là thiếu hợp lý. Cao Diệp được đánh giá là có cơ hội giành chiến thắng nhất, diễn xuất của cô trong Tiệm ảnh Nam Kinh khá tốt, nhưng thời lượng lại ít ỏi.

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận: "Nhìn lại, chẳng ai trong số 5 đề cử xứng đáng giành chiến thắng", "Trần Lệ Quân là cái tên gây cười nhất trong danh sách đề cử, không phải nữ chính, góp mặt nhờ quay bổ sung cảnh", "Kim Kê thật sự có tôn trọng các nữ diễn viên Trung Quốc không vậy? Rõ ràng trong thời gian xét giải năm nay có rất nhiều màn trình diễn xuất sắc của nữ diễn viên, vậy mà danh sách đề cử toàn là những vai diễn rập khuôn, chỉ biết diễn theo công thức. Không thấy xấu hổ sao?".

Nền điện ảnh Trung Quốc bị chê ' quá nát'

Không chỉ có hạng mục Ảnh hậu gây tranh, hạng mục Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) cũng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Trong đó Ngô Lỗi đóng phim Khi những vì sao tỏa sáng đã rút khỏi rạp chiếu chỉ sau một ngày ra mắt, doanh thu vẫn còn chưa công bố. Hơn nữa, phim chiếu vào cuối tháng 7, đã quá hạn chót nộp hồ sơ tranh giải Kim Kê nhưng Ngô Lỗi vẫn giành được đề cử Ảnh đế.

Vì vậy, Ngô Lỗi trở thành đích nhắm của không ít khán giả, cho rằng anh được giới tư bản, nhà sản xuất giúp đỡ. Ngô Lỗi không có tác phẩm nổi bật, không có doanh thu, vai diễn không gây tiếng vang nhưng vẫn vượt qua nhiều đồng nghiệp khác, trở thành "trò hề lớn nhất giới giải trí trong năm qua".

Tưởng Long (trái), Ngô Lỗi được đề cử nhưng bị chỉ trích vì phim doanh thu kém, danh tiếng không có.

Các đề cử của Tưởng Long, Tưởng Kỳ Minh cũng không làm hài lòng khán giả vì phim không gây tiếng vang, doanh thu kém. Đàn Kiện Thứ từng giành giải Ảnh đế Kim Lộc (thuộc LHP Trường Xuân Trung Quốc) với Chấn nhĩ dục lung (Đinh tai nhức óc), nhưng tác phẩm này cũng chỉ đạt doanh thu hơn 250 triệu NDT.

Vì vậy, khán giả cho rằng giải thưởng Kim Kê năm nay chọn những suất đề cử đều thuộc các tác phẩm ít được người xem biết tới không có tính phổ biến với khán giả đại chúng, từ thành tích đến diễn xuất đều gây tranh cãi.

"Có quá nhiều bộ phim được đề cử mà phần lớn mọi người còn chưa xem qua. Nếu Kim Kê cứ tiếp tục làm như thế này thì sớm muộn cũng trở thành một giải thưởng chẳng còn giá trị nữa", "Kim Kê là giải có danh sách đề cử khó hiểu nhất, những vai diễn chỉ xuất hiện lác đác vài phân cảnh, hay những bộ phim kiểu tuyển tập nhiều câu chuyện, lại có thể lọt vào danh sách đề cử", "Nền giải trí nát tới mức cả năm chẳng tìm nổi 5 đề cử có giá trị, thuyết phục được công chúng"... khán giả bức xúc với danh sách đề cử giải thưởng Kim Kê lần thứ 39.

Lễ trao giải Kim Kê được công bố chính thức ngày 10/11.

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc bị chê kém chất lượng.